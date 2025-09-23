快訊

縣市長最新財產申報出爐 徐榛蔚夫婦背債4479萬元、林姿妙也背千萬債

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
宜蘭縣長林姿妙（中）因涉貪而遭停職，財產申報也引發關注。圖／聯合報系資料照片
宜蘭縣長林姿妙（中）因涉貪而遭停職，財產申報也引發關注。圖／聯合報系資料照片

監察院今天公布最新一期廉政專刊，揭露眾多縣市長財產申報最新情況，其中國民黨籍花蓮縣長徐榛蔚存款破700萬元，但債務卻高達4479萬元，而涉貪的國民黨籍宜蘭縣長林姿妙，存款不多，但債務高達1630萬元。

「廉政專刊」283期公布眾多縣市長財產財產申報，國民黨部分包含徐榛蔚、林姿妙、基隆市長謝國樑、台東縣長饒慶鈴、嘉義市長黃敏惠等人。其中徐榛蔚與配偶、國民黨立法院黨團總召傅崐萁名下有2筆土地、1筆建物，皆在花蓮縣吉安鄉，存款幣713萬6846元，包含股票、債券及基金等有價證券5650元，信託財產專戶、各式保險共100萬9806元，事業投資9萬4400元。信託部分有2筆土地、2筆建物皆座落台北市大安區，股票總價額208萬1920元。債務則有4479萬4282元。

林姿妙去年因涉貪汙治罪條例、財產來源不明等罪遭判12年6個月，並遭內政部停職，財產情況也格外引發關注。其有存款99萬9363元、2筆保險；信託部分有5筆土地、1筆建物，皆座落宜蘭縣羅東鎮。債務則是高達1630萬587元。

基隆市長謝國樑名下有1筆土地、4筆建物，皆位於新北，存款878萬1862元、股票16萬3480元、1筆保險、債務1330萬元，投資事業5981萬5000元。另外信託部分有1筆位於基隆市安樂區的土地，以及股票8萬5430元。

民進黨籍縣市首長包含嘉義縣長翁章梁、屏東縣長周春米、澎湖縣長陳光復等。翁章梁名下7筆土地、4筆建物，皆位於嘉義縣，存款276萬4060元、17筆保險，另外還有1輛日產汽車。周春米名下1筆土地、2筆建物，皆位於屏東縣屏東市，存款629萬8569元，另有1部賓士汽車，股票等有價證券3萬2220元，信託財產專戶7萬3194元、6筆保險，另有1筆土地、1筆建物交付信託。

監察院。圖／聯合報系資料照片
監察院。圖／聯合報系資料照片
花蓮縣長徐榛蔚（左）、國民黨立院黨團總召傅崐萁（右）夫婦。圖／聯合報系資料照片
花蓮縣長徐榛蔚（左）、國民黨立院黨團總召傅崐萁（右）夫婦。圖／聯合報系資料照片

財產申報 建物 信託

