獨／拜會東京政要！韓國瑜訪日行程曝光 將見前首相麻生太郎

立法院長韓國瑜25日將率朝野立委出訪日本、預計29日返台。據了解，外交部與韓國瑜辦公室今日正式拍板5天行程，25、26日將拜會東京政要，27日再到大阪參訪萬國博覽會，此行預計見到日本前首相麻生太郎、日本國會議員等。

韓國瑜上任立法院長後，擔任立法院「台日交流聯誼會」會長，一直有意率團訪問日本，但由於適逢大罷免而未成行，近日應日本日華議員懇談會會長古屋圭司邀請，將在9月25日到29日前往日本東京都、大阪府進行國會外交，並參訪2025世界博覽會。

本次朝野出訪立委共11人，包括「台日交流聯誼會」副會長、國民黨立委洪孟楷、民進黨立委邱議瑩、民眾黨立委黃珊珊。另外，還有國民黨立委王鴻薇、翁曉玲、林倩綺，以及民進黨立委陳瑩、吳沛憶、莊瑞雄、何欣純等人。

外交部今天與韓國瑜辦公室商討訪日行程，確定25日、26日拜會東京政要，包括拜會主要政黨、友台議員連盟、東京都知事等，25日晚上與日華懇晚宴、26日中午則與台日交流協會午宴，預計見到日本前首相麻生太郎、日華懇談會長古屋圭司、日台交流協會會長隅修三。

據了解，韓國瑜訪日團27日將從東京搭乘新幹線至大阪，一行人先到市區參訪，28日參訪「2025世界博覽會」，另外28日與29日將與僑界晚宴，29日最後一天則拜會大阪府知事，大約中午返回台灣。

