國民黨主席之爭張麗善挺郝龍斌 羅智強仍赴雲林搶票

國民黨主席改選10月18日舉行，雲林縣長張麗善及其胞兄前縣長張榮味已表態支持前台北市長郝龍斌，候選人羅智強今仍到雲林斗六座談，爭取黨員支持，他強調，他看不下去兩岸被賴清德總統搞到快打仗，決定站出來，尤其昨天發生年輕士兵受訓時受傷事件，2028年如果不能讓賴清德下台，「台灣將去了了（完蛋了）」。

羅智強今到雲林斗六座談，斗六市長林聖爵、市代會副主席黃尤美、縣議員黃勝志、代表陳品宏等人為他站台力挺，林聖爵說，羅智強深得人心，會為正義發聲，是值得肯定的人，一定要為他加油打氣，他也以電價因為錯誤的能源政策，已經漲價6次為例，強調政治確實跟大家有關係。

羅智強說，他決定出來承擔有很多原因，最重要的原因是看不下去台灣被賴清德總統搞成這樣，兩岸都快要打仗，尤其昨天又發生有年輕士兵受訓時受傷，戰爭沒有贏家，和平沒有輸家，看烏克蘭就知道了，我們不要變成烏克蘭，他今天是為了下一代子孫要站出來。

羅智強強調，黨主席要能夠打仗、要能夠論述，「我不只戰鬥力強，還很有智慧」，還讓民進黨邱議瑩向他道歉，他強調國民黨總統輸三次，都輸在不團結，因為團結最困難，團結要從自己做起，他曾到高雄幫助韓國瑜，也支援過盧秀燕，他願意把糧草支援同志，已捐給國民黨及同志3千萬元，要募款一億元對他而言根本不是問題。

羅智強高喊「下架賴清德、重返執政、重振國民黨」口號，拜託黨員支持，並坦言國民黨確實對年輕人的吸引力確實不夠，要吸引年輕人要用對人，選出年輕的黨主席才能吸引年輕人。

國民黨主席候選人羅智強今到雲林斗六座談，爭取黨員支持。記者陳雅玲／攝影

