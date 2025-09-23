蔣萬安轟中央不補助營養午餐 政院：已充分說明

學校午餐國產食材補助明年將回歸地方，台北市長蔣萬安盼中央盡快舉行事權會議勿片面決定。行政院說，中央13日邀請地方參與會議及後續開會，都有充分說明道路修整、學校營養午餐及校園水電費等回歸地方辦理，因應新版財劃法上路。

行政院發言人李慧芝今表示，中央在財源大幅釋出後，明年地方的統籌稅款將增加4165億元，比今年成長達 89％；而為了確保地方可以妥善運用這筆大幅增加的財源，持續照顧民眾，也為了落實地方自治精神，相關事項需要回歸地方來辦理，包括道路修整、學校營養午餐及校園水電費等等。

李慧芝表示，相關討論在9月13日行政院卓榮泰院長邀請全國各地方政府參與會議時，已提供行政院主計總處簡報，並於簡報中列舉回歸事權，當天六都首長皆有出席。此外，行政院主計總處本月17日再次與各地方政府主計開會討論時，也再度充分說明回歸的事權，並於同月19日將會議記錄發送給各地方政府。

李慧芝進一步指出，明年度的統籌分配稅款，台北市增加452億元，居全國之冠，而台中市則增加295億元，也在全國前五名，地方首長應本於職責，向市民說明，鉅額增加的數百億款項將如何規劃使用。

