賴總統監誓 新閣員龔明鑫、林宜敬、李洋宣誓上任

賴清德總統23日主持「新任行政院、考試院、總統府、國家安全會議政務人員及駐外大使宣誓典禮」。宣誓人員包括：經濟部長龔明鑫、衛福部長石崇良、數發部長林宜敬、運動部長李洋、行政院秘書長張惇涵、行政院副秘書長阮昭雄等共24人。

宣誓儀式開始後，賴總統就監誓人位置，隨後司儀唱名宣誓人，宣誓人由行政院政委兼國發會主委葉俊顯帶領宣讀誓詞；宣誓後，賴總統逐一向宣誓人致意，儀式簡單隆重。行政院長卓榮泰、考試院長周弘憲、總統府秘書長潘孟安及國安會秘書長吳釗燮等，均在場觀禮。

宣誓人員尚包括：駐歐盟兼駐比利時大使謝志偉、駐拉脫維亞大使陳文儀、總統府副秘書長鄭俊昇、國安會副秘書長趙怡翔及李問、教育部政務次長劉國偉、環境部政務次長謝燕儒、數發部政務次長侯宜秀、運動部政務次長鄭世忠及黃啟煌。

宣誓人員還有：考選部政務次長林明裕、僑委會副委員長李姸慧、原民會副主委陳義信、駐德國大使谷瑞生、駐緬甸大使黃敏境、公務人員保障暨培訓委員會專任委員許登科、交通部觀光署署長陳玉秀、國家運輸安全調查委員會專委李延年。

