非首次？苗栗縣長鍾東錦再爆財產申報不實 監察院開罰72萬元
苗栗縣長鍾東錦名下有61筆土地，存款3億元，近期引發關注，而據監察院公布的最新公職人員財產申報，鍾東錦於苗栗縣議長任內有筆債權未據實申報，經查核認定為故意申報不實，開罰72萬元。比對過往情況，這已經非鍾東錦首次申報不實，其於副議長任內也有未據實申報情況。
據監察院9月公布的公職人員財產申報，鍾東錦名下有竹苗61筆土地，7筆建物，另信託61筆土地、3筆建物，1輛賓士車，存款3億96萬5216元，還有3161萬4832元的美債、28筆保險，事業投資統日實業公司690萬元。他當時回應，土地出售本就該誠實申報，太太陳美琦生在鉅富之家，繼承土地難以度計，「我的運氣很好，娶到一個好老婆」。
不過據監察院今日公布最新一期「廉政專刊」指出，鍾東錦應依規定據實申報財產，但109年11月1日苗栗縣議長任內的財產申報，就應申報之財產項目，未據實申報本人債權1筆。經核鍾東錦所述申報不實理由，不足採信，應認定為故意申報不實，開罰72萬元。
比對鍾東錦先前申報情況，這次已經不是鍾東錦第一次因為財產申報不實遭開罰，上次遭開罰也是去年公布他於苗栗縣副議長期間申報107年11月1日財產時，未據實申報存款1筆、股票1筆及事業投資5筆，被處以56萬元罰鍰。兩次違規累計罰款已達128萬元。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言