快訊

強勁水流直沖！花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流 沖毀馬太鞍溪橋

非首次？苗栗縣長鍾東錦再爆財產申報不實 監察院開罰72萬元

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
苗栗縣長鍾東錦。圖／聯合報系資料照片
苗栗縣長鍾東錦。圖／聯合報系資料照片

苗栗縣鍾東錦名下有61筆土地，存款3億元，近期引發關注，而據監察院公布的最新公職人員財產申報，鍾東錦於苗栗縣議長任內有筆債權未據實申報，經查核認定為故意申報不實，開罰72萬元。比對過往情況，這已經非鍾東錦首次申報不實，其於副議長任內也有未據實申報情況。

據監察院9月公布的公職人員財產申報，鍾東錦名下有竹苗61筆土地，7筆建物，另信託61筆土地、3筆建物，1輛賓士車，存款3億96萬5216元，還有3161萬4832元的美債、28筆保險，事業投資統日實業公司690萬元。他當時回應，土地出售本就該誠實申報，太太陳美琦生在鉅富之家，繼承土地難以度計，「我的運氣很好，娶到一個好老婆」。

不過據監察院今日公布最新一期「廉政專刊」指出，鍾東錦應依規定據實申報財產，但109年11月1日苗栗縣議長任內的財產申報，就應申報之財產項目，未據實申報本人債權1筆。經核鍾東錦所述申報不實理由，不足採信，應認定為故意申報不實，開罰72萬元。

比對鍾東錦先前申報情況，這次已經不是鍾東錦第一次因為財產申報不實遭開罰，上次遭開罰也是去年公布他於苗栗縣副議長期間申報107年11月1日財產時，未據實申報存款1筆、股票1筆及事業投資5筆，被處以56萬元罰鍰。兩次違規累計罰款已達128萬元。

監察院。圖／聯合報系資料照片
監察院。圖／聯合報系資料照片

財產申報 鍾東錦 苗栗縣 監察院

延伸閱讀

5年前財產申報不實監察院罰72萬 鍾東錦：若有疏漏「當罰則罰」

財力分級5級躍升1級難負擔 苗栗縣長鍾東錦拜會主計總處找解方

加碼1倍阻詐獎勵！苗縣打詐績效顯著 鍾東錦表揚5金融機構

【重磅快評】不把鍾東錦當外人 賴清德錯把廟口當堂口？

相關新聞

柯文哲案出現新角色！李文娟「拒答」雲林縣議員勞務報酬的事

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉政治獻金疑案，檢方指控柯以木可公關公司侵占6834萬元，合議庭今傳喚前木可負責人李文娟作...

5年前財產申報不實監察院罰72萬 鍾東錦：若有疏漏「當罰則罰」

監察院今天第283期廉政專刊，公布2020年11月苗栗縣長鍾東錦於議長任內財產申報不實罰鍰72萬元，鍾在臉書回應「若有疏...

柯文哲政治動向 直搗賴總統本命區台南？黃偉哲：看龍介仙買不買單

前民眾黨主席柯文哲政治動向備受關注，前民眾黨立委蔡壁如認為，如果柯文哲在2026年仍具參選資格，建議他可直搗總統賴清德的...

ICAO大會台灣再缺席 AIT：美國強力支持台灣有意義參與國際組織

國際民航組織（ICAO）第42屆大會將登場，台灣本次仍未受邀。美國在台協會（AIT）表示，美國強力支持台灣有意義地參與國...

台灣女性在英國遭圍毆 外交部：駐處已取得聯繫協助

一名在英國的台灣網友發文表示，自己被四名女性白人圍毆，一旁的公車司機與乘客全程視若無睹。我外交部表示，已請我駐英國代表處...

非首次？苗栗縣長鍾東錦再爆財產申報不實 監察院開罰72萬元

苗栗縣長鍾東錦名下有61筆土地，存款3億元，近期引發關注，而據監察院公布的最新公職人員財產申報，鍾東錦於苗栗縣議長任內有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。