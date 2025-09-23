非首次？苗栗縣長鍾東錦再爆財產申報不實 監察院開罰72萬元

苗栗縣長鍾東錦名下有61筆土地，存款3億元，近期引發關注，而據監察院公布的最新公職人員財產申報，鍾東錦於苗栗縣議長任內有筆債權未據實申報，經查核認定為故意申報不實，開罰72萬元。比對過往情況，這已經非鍾東錦首次申報不實，其於副議長任內也有未據實申報情況。

據監察院9月公布的公職人員財產申報，鍾東錦名下有竹苗61筆土地，7筆建物，另信託61筆土地、3筆建物，1輛賓士車，存款3億96萬5216元，還有3161萬4832元的美債、28筆保險，事業投資統日實業公司690萬元。他當時回應，土地出售本就該誠實申報，太太陳美琦生在鉅富之家，繼承土地難以度計，「我的運氣很好，娶到一個好老婆」。

不過據監察院今日公布最新一期「廉政專刊」指出，鍾東錦應依規定據實申報財產，但109年11月1日苗栗縣議長任內的財產申報，就應申報之財產項目，未據實申報本人債權1筆。經核鍾東錦所述申報不實理由，不足採信，應認定為故意申報不實，開罰72萬元。

比對鍾東錦先前申報情況，這次已經不是鍾東錦第一次因為財產申報不實遭開罰，上次遭開罰也是去年公布他於苗栗縣副議長期間申報107年11月1日財產時，未據實申報存款1筆、股票1筆及事業投資5筆，被處以56萬元罰鍰。兩次違規累計罰款已達128萬元。

監察院。圖／聯合報系資料照片

