【重磅快評】AI內閣只會凌遲地方 一頭牛要剝幾層皮？

財劃法修法後，行政院除了覆議、釋憲及猛扣地方補助，幾乎什麼事都不做。繼統刪地方一般性補助款、學校冷氣電費、捷運補助之後，昨天再傳出連學校營養午餐補助也不編了，美其名是地方有適足財源支應，但中央既不想釐清事權分配又不提修法版本，各部會競相東扣西減，對地方不斷凌遲，這是什麼AI內閣？

營養午餐國產標章可溯源食材獎勵金補助自2017年以來都由中央編列補助，一年約38億元，這次中央突然通知停發補助，再次讓地方措手不及，不獨藍營縣市，綠營縣市也跳腳。過去因未推動國產標章溯源食材政策，校園午餐亂象叢生，食材審查不易，南部即有國小校長叫苦，一旦補助被砍，日後恐怕廠商更無意願投標。

目前台北市、新北市、台中市等縣市的作法是先追加編列全額預算因應，避免學童權益受損，屏東縣教育處也表示將持續爭取中央補助；台北市長蔣萬安再度當起領頭羊怒轟中央，到底給多少扣多少，事權責任都沒溝通，不該單方面恣意決定，應快召開事權會議，算是講出了地方的心聲。

其實，新版財劃法上路後，行政院的小動作還真不少。根據修法版本，中央政府須釋出財源約3753億元給地方，但中央卻極盡剋扣之能事，先砍一般性補助款，大筆一揮就是636億元；根據主計長陳淑姿的說法，當初曾考慮3方案，包含刪債息、刪一般性補助款或各刪一半，最終閣揆拍板刪一般性補助款。

行政院大刪一般性補助款主要是衝擊地方教育、社福及基礎建設的預算補助，以桃園市為例，影響所及包括弱勢社福補助被砍11.4億元，教育補助被砍5.5億元，基礎設施則被砍3.6億元。直轄市尚且如此，財力欠佳的縣市更是無以為繼，當然也波及綠營縣市，行政院感受強大後座力，才又改為申請制，卻不免惹來黑箱疑慮。

「上有好者，下必甚焉」，卓榮泰既敢拍板統刪應給地方的法定預算，閣員們也競相跟進，先是經濟部先砍學校冷氣補助，率先在三月就行文縣市教育設施優惠電價回歸地方，雲林縣長張麗善反彈，因為這樣縣府要新增逾1.5億元支出；接著蔣萬安也發聲，指行政院風風火火推動班班有冷氣政策，「為什麼裝完冷氣，電費要地方來出」。中央一紙公文，又要從地方口袋掏出至少59億元。

交通部也有樣學樣，即使已有公文為憑，交通部竟一夕翻盤，答應補助台中的42億元捷運補助砍到剩1.68億元，台北市砍近60億元，新北市刪90億元補助，桃園減少83億元，高雄也縮水103億元，基隆也刪了11億元。光是這幾個縣市就扣減約388億元，要地方如何推動建設？交通部砍出心得，如果班班有冷氣都可以砍電費，難保下一步不會向TPASS、弱勢家庭教科書費、路燈電費補助下手？

卓內閣做事沒半撇，但刪減補助卻很在行，只是未依法。財劃法既已三讀公告，行政院再有意見，也應依法行事，再不然就再提修法版本，在此之前就應依修法版本行事。

荒唐的是，財劃法都公告半年了，中央早知公式有瑕疵，卻毫無作為，只知扣減地方的錢，但事權分配的會議一次會也沒開，各部會隨心所欲，想到哪就扣到哪，把地方當成提款機，一頭牛不知要剝幾層皮，難道非要把地方逼到斷炊才善罷干休？

