柯文哲政治動向 直搗賴總統本命區台南？黃偉哲：看龍介仙買不買單

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
前民眾黨主席柯文哲政治動向備受關注。圖／報系資料照

前民眾黨主席柯文哲政治動向備受關注，前民眾黨立委蔡壁如認為，如果柯文哲在2026年仍具參選資格，建議他可直搗總統賴清德的本命區台南，「若參選台南市長必定能夠勝選」。對此，台南市長黃偉哲說，柯文哲參選會對未來的台南市長選舉競爭程度會提升，但「要看龍介仙買不買單」。

黃偉哲今天出席澳洲國際食品展成果發表會，被媒體詢問對柯文哲選台南市長的看法，他表示，藍白整合牽涉到選舉上很現實的政治利益和政治權利的分配，藍白整合應是整合不是分配也不是分贓；藍白合作到底是基於理念的相通，還是利益的相同，這要問廣大的選民的看法。

2026年台南市長選舉，民進黨內初選有立委陳亭妃和林俊憲競爭激烈，國民黨目前可能人選是由不分區立委謝龍介再度披掛上陣。

台南市長黃偉哲對柯文哲參選台南市長提出看法。記者吳淑玲／攝影

柯文哲 藍白合 蔡壁如 黃偉哲 謝龍介

