5年前財產申報不實監察院罰72萬 鍾東錦：若有疏漏「當罰則罰」
監察院今天第283期廉政專刊，公布2020年11月苗栗縣長鍾東錦於議長任內財產申報不實罰鍰72萬元，鍾在臉書回應「若有疏漏，當罰則罰，法律之前人人平等，我也不例外。」
廉政專刊今天公布監察院今年1月至3月，辦理公職人員財產申報罰鍰處分案件確定名單，其中，鍾東錦於2020年11月1日財產申報，未據實申報1筆，所述申報不實理由，不足採信，應認定為故意申報不實，處鍾東錦72萬元罰鍰。
鍾東錦在臉書回應指出，2020年時的財產申報，2025年確認裁罰，對於自己的疏漏，繳納罰金以正視聽，是理所當然，當年他政壇資歷不深，很多地方做得不夠仔細，只能就自己所知，盡量做到滴水不漏誠實申報，但顯然他做得還不夠好，檢討的空間還很大，相關機關給了他一次學習的機會，十分感恩。
他說，執法機關態度非常嚴謹，替他修正了錯誤，不但讓他上了一課，也對於公務人員財產透明化，起了正面積極的影響。是國家之福，政府之幸，感謝相關單位的糾正，盡職的監督著所有人。
鍾東錦次呼籲，誠實申報是檢驗一個政治人物最基礎的方法之一，規則訂定好了，每個人都應該遵守，是多是少，講清楚就好。如果有漏列的地方，不分藍綠，明察秋毫，找回人民對司法機關的信任感，那麼政府與人民之間的關係，自然更好，「謝謝監察院，受教，受教」。
