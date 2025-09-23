快訊

強勁水流直沖！花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流 沖毀馬太鞍溪橋

聽新聞
0:00 / 0:00

5年前財產申報不實監察院罰72萬 鍾東錦：若有疏漏「當罰則罰」

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣長鍾東錦。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦。圖／苗栗縣政府提供

監察院今天第283期廉政專刊，公布2020年11月苗栗縣長鍾東錦於議長任內財產申報不實罰鍰72萬元，鍾在臉書回應「若有疏漏，當罰則罰，法律之前人人平等，我也不例外。」

廉政專刊今天公布監察院今年1月至3月，辦理公職人員財產申報罰鍰處分案件確定名單，其中，鍾東錦於2020年11月1日財產申報，未據實申報1筆，所述申報不實理由，不足採信，應認定為故意申報不實，處鍾東錦72萬元罰鍰。

鍾東錦在臉書回應指出，2020年時的財產申報，2025年確認裁罰，對於自己的疏漏，繳納罰金以正視聽，是理所當然，當年他政壇資歷不深，很多地方做得不夠仔細，只能就自己所知，盡量做到滴水不漏誠實申報，但顯然他做得還不夠好，檢討的空間還很大，相關機關給了他一次學習的機會，十分感恩。

他說，執法機關態度非常嚴謹，替他修正了錯誤，不但讓他上了一課，也對於公務人員財產透明化，起了正面積極的影響。是國家之福，政府之幸，感謝相關單位的糾正，盡職的監督著所有人。

鍾東錦次呼籲，誠實申報是檢驗一個政治人物最基礎的方法之一，規則訂定好了，每個人都應該遵守，是多是少，講清楚就好。如果有漏列的地方，不分藍綠，明察秋毫，找回人民對司法機關的信任感，那麼政府與人民之間的關係，自然更好，「謝謝監察院，受教，受教」。

苗栗縣長鍾東錦於議長任內財產申報不實罰鍰72萬元，鍾在臉書回應「若有疏漏，當罰則罰，法律之前人人平等，我也不例外。」圖／擷自鍾東錦臉書
苗栗縣長鍾東錦於議長任內財產申報不實罰鍰72萬元，鍾在臉書回應「若有疏漏，當罰則罰，法律之前人人平等，我也不例外。」圖／擷自鍾東錦臉書

財產申報 鍾東錦 監察院

延伸閱讀

財力分級5級躍升1級難負擔 苗栗縣長鍾東錦拜會主計總處找解方

加碼1倍阻詐獎勵！苗縣打詐績效顯著 鍾東錦表揚5金融機構

【重磅快評】不把鍾東錦當外人 賴清德錯把廟口當堂口？

賴總統希望鍾東錦公平對待綠議員 鍾：沒有拒絕、只有被拒

相關新聞

柯文哲案出現新角色！李文娟「拒答」雲林縣議員勞務報酬的事

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉政治獻金疑案，檢方指控柯以木可公關公司侵占6834萬元，合議庭今傳喚前木可負責人李文娟作...

5年前財產申報不實監察院罰72萬 鍾東錦：若有疏漏「當罰則罰」

監察院今天第283期廉政專刊，公布2020年11月苗栗縣長鍾東錦於議長任內財產申報不實罰鍰72萬元，鍾在臉書回應「若有疏...

柯文哲政治動向 直搗賴總統本命區台南？黃偉哲：看龍介仙買不買單

前民眾黨主席柯文哲政治動向備受關注，前民眾黨立委蔡壁如認為，如果柯文哲在2026年仍具參選資格，建議他可直搗總統賴清德的...

ICAO大會台灣再缺席 AIT：美國強力支持台灣有意義參與國際組織

國際民航組織（ICAO）第42屆大會將登場，台灣本次仍未受邀。美國在台協會（AIT）表示，美國強力支持台灣有意義地參與國...

台灣女性在英國遭圍毆 外交部：駐處已取得聯繫協助

一名在英國的台灣網友發文表示，自己被四名女性白人圍毆，一旁的公車司機與乘客全程視若無睹。我外交部表示，已請我駐英國代表處...

影／藍黨魁之爭…鄭麗文遭爆背後是「CK楊」 她正面回應了

國民黨主席之爭，候選人鄭麗文聲勢旺，有報導指出其背後是「CK楊」異康董事長楊建綱，恐成「地下黨主席」。鄭麗文今回應，她主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。