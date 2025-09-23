國民黨輸在哪？桃市議員詹江村分析歷年總統大選 網點出1關鍵

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
國民黨桃園議員詹江村列出「歷年總統民選紀錄」。圖為國民黨中央黨部。圖／聯合報系資料照片
國民黨桃園議員詹江村列出「歷年總統民選紀錄」。圖為國民黨中央黨部。圖／聯合報系資料照片

台灣從2000年出現政黨輪替後，就一直維持藍綠各執政兩任，接著政黨輪替的頻率，不過到2024年開始，總統賴清德打破8年魔咒，開始讓民進黨連續執政12年。國民黨桃園市議員詹江村列出「歷年總統民選紀錄」，許多網友看了發現，國民黨重返執政的關鍵在於「黨內要團結」。

詹江村在臉書開頭就直言「國民黨怎麼輸掉幾次的總統選舉？」他細數，台灣民選總統第一次於2000年，候選人有民進黨籍陳水扁、脫黨參選的宋楚瑜，以及國民黨籍候選人連戰，當時因為分裂，所以陳水扁當選。第二次2004年，陳水扁任內出現官員貪瀆案件，但投票前一天下午，傳出二顆子彈事件，於是陳水扁連任。

接著第三次2008年選舉，因為陳水扁涉及貪污，導致全民憤怒，讓國民黨籍候選人馬英九當選，馬英九當選後仍沿用陳水扁當時的酬庸，進入公家及媒體體系的人馬，拒用國民黨地方人士。

到了2012年選舉，馬英九當時民調雖然不高，但兩岸關係維持很好，陸客旅遊貿易發展很好，因此成功連任。緊接著2016年民進黨籍候選人蔡英文當選，詹江村指出「當時馬英九連任之後，支持度只有10%，又碰到太陽花事件、洪仲丘事件、非核家園遊行，國民黨沒有人敢選，洪秀柱跳出來參選，提出終極統一論述，把國民黨立委候選人嚇死了，紛紛拜託朱立倫出來『換柱』，知道總統本來就不可能勝選，至少保住立委席次」。

到了第六次2020年總統大選，蔡英文連任，當時國民黨多位政治人物都想參選總統，而韓國瑜剛當選高雄市長，受韓粉「非韓不投」影響，因此宣布參選總統，當時很多激進庶民韓粉行為，不亞於罷團的公民，聲量非常大，但是票數非常低。

最近是第七次2024年總統大選，因為藍白不合，所以一定是賴清德當選。詹江村表示，「在協商藍白合的過程，民眾黨戰狼小姐姐，跟朱立倫子弟兵凌濤，天天隔空互嗆戰火猛烈，最終藍白合破裂，賴清德當選」。

文章曝光後，國民黨桃園市議員徐玉樹也留言表示，「我的認知第七次（2024年）是：發生在民眾黨的一場『木馬屠城記』！柯P看了最親近也是最核心的黃珊珊提供的民調，誤信自己的民調最高，拒絕藍白合執意獨立參選，將總統大位拱手讓給賴清德！」

也有網友點出問題出在國民黨黨內不合，「藍白如果不合，繼續分裂，將會是民進黨的40%的選票當選」、「當時不要管韓粉，好好推個候選人，估計當年就贏了，韓國瑜也不會被罷免了」、「國民黨必須團結，不要為了個人而分裂，一個黨強大必須靠黨內所有人，意見不同在所難免」。

國民黨 總統大選 詹江村 馬英九 柯文哲 蔡英文 賴清德 藍白合

