台灣女性在英國遭圍毆 外交部：駐處已取得聯繫協助
一名在英國的台灣網友發文表示，自己被四名女性白人圍毆，一旁的公車司機與乘客全程視若無睹。我外交部表示，已請我駐英國代表處跟當事人聯繫，目前已取得聯繫，呼籲國人在海外遇到任何急難救助狀況時，馬上跟當地駐館聯絡尋求協助。
該名網友表示，來英國兩年多，第一次遇到被人圍毆，她前幾天晚上辦完事情，才剛下公車，就被其中一名青少女故意撞了肩膀，緊接著被好幾人用盡力氣拳打腳踢，直到路人經過制止才離開。事發後，警察沒有到場，直到室友趕來送到急診，警察才打電話來，說要排隊做筆錄。
外交部發言人蕭光偉今在例行記者會回應，外交部在知道情況後，已請我國駐英國代表處跟當事人聯繫，目前已取得聯繫。國人在海外若遇到緊急危難有需要聯繫外館時，外館首先會提供如當地醫院、律師諮詢名單等，後續如果當事人需要協助，駐館人員會與當事人保持聯繫，提供必要聯繫。
蕭光偉呼籲，國人在海外、旅外期間，務必保護自身人身安全，遇到任何急難救助狀況時，請跟當地駐館馬上聯繫尋求協助。
