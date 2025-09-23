快訊

ICAO大會台灣再缺席 AIT：美國強力支持台灣有意義參與國際組織

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
美國在台協會（AIT）表示，美國強力支持台灣有意義地參與國際組織。（本報資料照片）
美國在台協會（AIT）表示，美國強力支持台灣有意義地參與國際組織。（本報資料照片）

國際民航組織（ICAO）第42屆大會將登場，台灣本次仍未受邀。美國在台協會（AIT）表示，美國強力支持台灣有意義地參與國際組織。民航局副局長林俊良說，雖不能參與會議，但仍將在場外與其他國家、組織等舉行雙邊會談。

AIT指出，美國強力支持台灣有意義地參與國際組織，包括國際民航組織（ICAO）。美國敦促國際民航組織薩拉薩爾秘書長（Juan Carlos Salazar）與夏基塔諾理事會主席（Salvatore Sciacchitano）促成台灣以理事會主席貴賓身分參與第42屆國際民航組織大會。

AIT表示，台灣參與國際民航組織，將能提升全球航空安全與保安。

此外，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio)、日本外相岩屋毅（Iwaya Takeshi）及韓國外長趙顯（Cho Hyun）於美東時間9月22日在美國紐約會晤，並於會後發布聯合聲明。

聲明強調台海和平與穩定的重要性，以及對台灣周邊出現日益頻繁的破壞穩定行為表達關切；鼓勵和平解決兩岸議題，並反對任何片面改變現狀的企圖，同時表達對台灣有意義參與國際組織的支持。

外交部長林佳龍表示，這是美日韓三國外長會議今年第三度重申支持維持台海和平與穩定，展現理念相近國家對台海安全的高度關注。外交部對此表達誠摯感謝，並歡迎國際社會持續關注台海和平與穩定。我國作為國際社會負責任的成員，將持續提升國防能力、強化經濟韌性，並與美、日、韓等理念相近夥伴共同合作，確保台海及印太區域的和平、穩定及繁榮。

