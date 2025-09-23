ICAO大會台灣再缺席 AIT：美國強力支持台灣有意義參與國際組織

憲法法庭近日就雲林地院所審理的偽造有價證券案提請釋憲聲請裁定不受理，由4位大法官提出的「不同意見書」，以「救生員落水卻不允許其自行游上岸」喻憲法法庭受憲訴法拘束，因大法官人數不足法定名額而無法釋憲的現狀「荒謬」。 4位大法官的舉動已吹皺一池春水，學者則指出，憲法法庭停擺，「賴清德總統至少要負一半責任」。

2025-09-23 14:08