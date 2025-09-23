中共傳播「台灣失敗論」 研究報告指為併吞創有利條件

快訊

中央社／ 台北23日電

台灣資訊環境研究中心（IORG）今天指出，中共長期參與在台宣傳「台灣失敗論」，另一方面政治宣傳「說好中國故事」，宣稱中國注定強大，為閱聽人打造更符合中國利益的世界觀，進而在認知上接受中國，為中共併吞台灣創造有利條件。

台灣資訊環境研究中心（IORG）上午舉行「台灣失敗論」研究報告發布及回應記者會，由IORG共同主持人游知澔主講，邀請中研院政治所助研究員顏維婷、國防院副研究員李冠成與談。

游知澔表示，IORG自2019年成立以來，持續以公開情報、資料驅動（data-driven）、人機協力（human-AI collaboration）方法觀測華語資訊環境，公開發布資訊環境觀察報告，紀錄並揭露資訊操弄論述內容及傳播行為，提供境外敵對勢力不當介入台灣公共討論的資料證據。

針對「台灣失敗論」的定義，IORG指出，旨為說服讀者相信台灣弱小、無法自主，可能使讀者對台灣的現狀或前景失去信心，進而認為台灣必須倚靠他國、放棄自主的不合理或帶有操弄特性論述集合。

游知澔表示，國家組成的重要面向包含外交、國防、民主、內政等4面向，但資訊操弄持續攻擊這4面向，分別是外交上宣傳疑美、仇日，國防宣傳國軍弱小，民主面向則是傳播民主退步、戒嚴獨裁，內政則是宣傳「五缺、七缺」等。

至於台灣失敗論的重要傳播者，IORG分析，台灣內部是主流媒體、政治人物、名嘴與網紅，匿名管道則有臉書匿名粉專、TikTok代理人、Threads公關帳號等，中共則是透過地方媒體與黨政軍的媒體平台進行傳播，並且系統性採用、污染台灣在野陣營的政治語言，一方面拉近與台灣在野選民距離，也妨礙台灣跨黨派對話。

至於資訊操弄如何運作，游知澔提到，常利用認知偏誤、敘事框架、情感驅動、社會認同等心理捷徑來加強說服力，台灣失敗論也反映出部分台灣民眾集體心理狀態，包括歷史殖民脈絡與國際孤立造成的不安全感。

游知澔表示，台灣失敗論的各面向，都有中共政治宣傳的「中國決定論」相互呼應，一方面「說壞台灣故事」，說服讀者台灣終將失敗，另一方面「說好中國故事」，宣稱中國注定強大，在華語資訊環境為閱聽人打造更完整符合中國利益的世界觀，進而在認知上接受中國，為中共併吞台灣創造有利條件。

李冠成表示，中共統一台灣的目標明確，分為和平統一與武力統一，當武統的代價仍高，貫徹和平統一最簡單的方式，就是改變台灣民眾的認知，台灣應對中共資訊操弄的方式，可以從提升民眾媒體識讀能力，行政、立法部門增加資訊透明度等著手。

顏維婷表示，如同新版國防手冊提到，戰爭時期「任何宣稱投降的訊息都是假訊息」，同樣的面向也可以套用到應對台灣失敗論，讓民眾認知「這種論述最常出現」，也最該被警覺，進而去查找更多相關資訊，突破被假訊息操弄。

