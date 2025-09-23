電子腳鐶收訊不良 柯文哲下午赴北院更換

快訊

中央社／ 台北23日電

柯文哲妻子陳佩琪昨天表示，柯文哲配戴電子腳鐶後，監控中心以收訊不良為由多次清晨致電查行蹤。柯文哲今天上午開完庭後，下午3時將返回台北地方法院，由廠商更換電子腳鐶。

台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年底依貪污治罪條例違背職務收受賄賂、圖利、公益侵占與背信等罪嫌起訴前民眾黨主席柯文哲等11人，具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

柯文哲在偵查中、起訴後遭羈押禁見，柯文哲在期滿前聲請具保停止羈押，北院5日裁准以新台幣7000萬元交保，不得與本案特定人接觸等，須配戴電子腳鐶。北檢抗告成功，北院15日再度裁定柯文哲維持原金額交保，北檢仍在研議是否提起抗告。

陳佩琪昨天在臉書發表文章，表示前些日子監控中心都在清晨3、4、5時打電話查行蹤，昨天換成清晨6時；他們不敢關窗吹冷氣（怕收訊不良），室內也加裝了強波器，不知為何就是會在清晨、人在家中睡時收訊不良。

負責科技監控的台灣高檢署指出，柯文哲所配戴的腳鐶，9月9日至20日間曾於凌晨產生低電量1次及離線告警3次，監控中心依告警處理標準程序，去電聯繫。已聯繫廠商查明腳鐶產生離線告警原因，也會依照承辦法官具體指示予以調整改善。

北院審理京華城及政治獻金案，今天傳喚被告柯文哲、李文宗、端木正到庭，並以證人身分傳喚木可公司董事長李文娟作證，由檢辯交互詰問。李文娟庭訊時行使拒絕證言權，連續拒答檢察官提問，並在法庭哭訴偵查期間備受極大壓力。庭訊在中午結束。

針對柯文哲電子腳鐶收訊問題，審判長諭知，已通知科技監控廠商下午3時到北院，協助柯文哲更換新設備，排除設備訊號問題，以免增加法律以外的干擾。柯文哲表示「科技的問題就用科技解決」。

