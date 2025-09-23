快訊

柯文哲批檢方辦案小題大作「堪稱濫訴」：這一年過得很痛苦

聯合報／ 記者王聖藜蕭雅娟／台北即時報導
台北地院今天審理民眾黨前主席柯文哲涉政治獻金侵占案，開庭結束後柯文哲離開北院，預計下午再回來北院更換電子腳鐐。記者季相儒／攝影
台北地院今天審理民眾黨前主席柯文哲涉政治獻金侵占案，開庭結束後柯文哲離開北院，預計下午再回來北院更換電子腳鐐。記者季相儒／攝影

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉政治獻金疑案，檢方指控柯以木可公關公司侵占6834萬元，合議庭今傳喚被告、前木可公關公司負責人李文娟作證。柯表示，他絕無公益侵占「本案堪稱濫訴」，批檢察官明顯小題大做。

公訴檢察官李進榮、柯文哲的辯護人鄭深元各詰問李文娟約1小時後，審判長准柯對李文娟作證事項評語。

柯文哲表示，2024年時他正忙於參加總統大選，有記者會與辯論會要參加，就他了解，木可的物品只是換小物，柯辦前主任李文宗是參考「小英商號」、「扁帽工廠」的做法處理，況且，調查局北機站調查後，也未認定有不法情事。

柯文哲表示，他並未涉及公益侵占罪，希望法院能參考過去經驗判決；柯說，政治獻金案屬於「濫訴案」，即使重來一遍也不會涉及金錢問題，強調自己沒有犯罪意圖。

柯文哲說，所謂「KP秀」是競選團隊規劃的媒體宣傳手法，想帶出「好笑、好玩」的效果而已，不過，檢察官卻將活動誤解為犯罪操作，根本是小題大做。

有關受科技監控失靈干擾作息部分，柯文哲表示，設備在凌晨不斷發出聲響，事實上，他始終待在同一房間裡；柯說，他近期身體狀況不好，不僅感染了帶狀皰疹，還因長期的官司壓力導致失眠。

柯文哲表示，他當外科醫生時常救治病人，有時累到躺下30秒就能睡著，如今卻怎麼都睡不著「這一年過得很痛苦」。

柯文哲 李文娟 侵占

