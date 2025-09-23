聽新聞
0:00 / 0:00
柯文哲批檢方辦案小題大作「堪稱濫訴」：這一年過得很痛苦
台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉政治獻金疑案，檢方指控柯以木可公關公司侵占6834萬元，合議庭今傳喚被告、前木可公關公司負責人李文娟作證。柯表示，他絕無公益侵占「本案堪稱濫訴」，批檢察官明顯小題大做。
公訴檢察官李進榮、柯文哲的辯護人鄭深元各詰問李文娟約1小時後，審判長准柯對李文娟作證事項評語。
柯文哲表示，2024年時他正忙於參加總統大選，有記者會與辯論會要參加，就他了解，木可的物品只是換小物，柯辦前主任李文宗是參考「小英商號」、「扁帽工廠」的做法處理，況且，調查局北機站調查後，也未認定有不法情事。
柯文哲表示，他並未涉及公益侵占罪，希望法院能參考過去經驗判決；柯說，政治獻金案屬於「濫訴案」，即使重來一遍也不會涉及金錢問題，強調自己沒有犯罪意圖。
柯文哲說，所謂「KP秀」是競選團隊規劃的媒體宣傳手法，想帶出「好笑、好玩」的效果而已，不過，檢察官卻將活動誤解為犯罪操作，根本是小題大做。
有關受科技監控失靈干擾作息部分，柯文哲表示，設備在凌晨不斷發出聲響，事實上，他始終待在同一房間裡；柯說，他近期身體狀況不好，不僅感染了帶狀皰疹，還因長期的官司壓力導致失眠。
柯文哲表示，他當外科醫生時常救治病人，有時累到躺下30秒就能睡著，如今卻怎麼都睡不著「這一年過得很痛苦」。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言