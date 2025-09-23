接見帛琉眾議長訪團 江啟臣盼深化雙邊國會外交

立法院副院長江啟臣今天接見帛琉共和國眾議院議長柯奈一行。江啟臣說，帛琉是中華民國在太平洋地區最重要的友邦之一，感謝帛琉國會在國際場域上為台灣發聲，期待未來雙邊國會外交繼續深化與廣化。

柯奈透過翻譯表示，感謝台灣多方面協助帛琉，包括基礎設施、教育、醫療照護等，也支持帛琉國會數位轉型，有信心未來帛台夥伴關係會持續深化，也要一起向全世界展示小島國家有能力捍衛民主、和平與繁榮。

帛琉共和國眾議長柯奈（Gibson Kanai）伉儷應政府邀請，於22日至27日率團訪台。江啟臣今天在立法院接見柯奈伉儷一行，國民黨立委黃仁、民進黨立委郭昱晴等人與會。

江啟臣致詞時提到，帛琉是中華民國在太平洋地區最重要的友邦之一，超過25年的邦誼，雙邊關係互動密切且越來越穩定，光是過去一年多，他3次接見帛琉共和國的議員訪團，這代表雙邊國會交流日益頻繁且越加密切。

江啟臣表示，感謝柯奈從擔任議員到議長，長期在國會支持台灣，而帛琉除了有美麗的風景及友善的文化，除了觀光外，雙邊合作也非常廣泛，包括生態保育、海洋保育、農業、科技等方面，都有相關合作計畫在進行，期待這些計畫能帶給兩國互利互惠的成果。

江啟臣說，帛琉的地理位置跟台灣一樣，都是島國也都在戰略地位上，相信帛琉在維護海洋和平、區域穩定上，也一樣貢獻心力，這與台灣一樣，都共享相同的價值，除了自由、民主、法治之外，也共享和平的價值，一起為區域和平穩定貢獻心力。

江啟臣指出，在雙邊關係上，國會絕對是重中之重，期待未來雙邊國會往來、國會外交能夠繼續深化與廣化，也希望透過交流加強雙邊國會關係。

柯奈則說，帛琉與台灣的夥伴關係不只是邦交的關係，而是家人的關係，台灣與帛琉都持續為民主發聲，一起面對全球的挑戰，這樣一個強健、持續的友誼為雙邊帶來穩定及繁榮。

柯奈透過翻譯感謝台灣在許多方面協助帛琉，包括在基礎建設上、另外還有農業與糧食安全，以及在教育上提供獎學金，還有提供醫療照護等，台灣也支持帛琉國會的數位轉型，例如現代化影音設施、加強數據保護等，感謝台灣的支持，也誠摯邀請台灣政府持續投資帛琉。

