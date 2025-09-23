快訊

樺加沙太空俯瞰圖震撼曝光！「全球最強颱」重創菲律賓 香港廣東戒備

成功嶺新兵打靶「左臉轟1大洞」 醫院曝驚險搶救及顱骨重建難度

全車無人阻止！旅英台女遭4白人藉故圍毆 報警得等4天才處理

接見帛琉眾議長訪團 江啟臣盼深化雙邊國會外交

中央社／ 台北23日電

立法院副院長江啟臣今天接見帛琉共和國眾議院議長柯奈一行。江啟臣說，帛琉是中華民國在太平洋地區最重要的友邦之一，感謝帛琉國會在國際場域上為台灣發聲，期待未來雙邊國會外交繼續深化與廣化。

柯奈透過翻譯表示，感謝台灣多方面協助帛琉，包括基礎設施、教育、醫療照護等，也支持帛琉國會數位轉型，有信心未來帛台夥伴關係會持續深化，也要一起向全世界展示小島國家有能力捍衛民主、和平與繁榮。

帛琉共和國眾議長柯奈（Gibson Kanai）伉儷應政府邀請，於22日至27日率團訪台。江啟臣今天在立法院接見柯奈伉儷一行，國民黨立委黃仁、民進黨立委郭昱晴等人與會。

江啟臣致詞時提到，帛琉是中華民國在太平洋地區最重要的友邦之一，超過25年的邦誼，雙邊關係互動密切且越來越穩定，光是過去一年多，他3次接見帛琉共和國的議員訪團，這代表雙邊國會交流日益頻繁且越加密切。

江啟臣表示，感謝柯奈從擔任議員到議長，長期在國會支持台灣，而帛琉除了有美麗的風景及友善的文化，除了觀光外，雙邊合作也非常廣泛，包括生態保育、海洋保育、農業、科技等方面，都有相關合作計畫在進行，期待這些計畫能帶給兩國互利互惠的成果。

江啟臣說，帛琉的地理位置跟台灣一樣，都是島國也都在戰略地位上，相信帛琉在維護海洋和平、區域穩定上，也一樣貢獻心力，這與台灣一樣，都共享相同的價值，除了自由、民主、法治之外，也共享和平的價值，一起為區域和平穩定貢獻心力。

江啟臣指出，在雙邊關係上，國會絕對是重中之重，期待未來雙邊國會往來、國會外交能夠繼續深化與廣化，也希望透過交流加強雙邊國會關係。

柯奈則說，帛琉與台灣的夥伴關係不只是邦交的關係，而是家人的關係，台灣與帛琉都持續為民主發聲，一起面對全球的挑戰，這樣一個強健、持續的友誼為雙邊帶來穩定及繁榮。

柯奈透過翻譯感謝台灣在許多方面協助帛琉，包括在基礎建設上、另外還有農業與糧食安全，以及在教育上提供獎學金，還有提供醫療照護等，台灣也支持帛琉國會的數位轉型，例如現代化影音設施、加強數據保護等，感謝台灣的支持，也誠摯邀請台灣政府持續投資帛琉。

帛琉 關係 江啟臣

延伸閱讀

帛琉眾議長率團訪台 將會晤政府及立院高層

國民黨主席選舉10/18投票 基層樁腳：台中黨員自主性成關鍵

民調曝七成六民眾對台美關稅調降沒信心 江啟臣：衝擊眾多就業人口

跨黨派立委團赴歐國會外交 江啟臣、楊瓊瓔：收穫多

相關新聞

柯文哲案出現新角色！李文娟「拒答」雲林縣議員勞務報酬的事

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉政治獻金疑案，檢方指控柯以木可公關公司侵占6834萬元，合議庭今傳喚前木可負責人李文娟作...

台灣女性在英國遭圍毆 外交部：駐處已取得聯繫協助

一名在英國的台灣網友發文表示，自己被四名女性白人圍毆，一旁的公車司機與乘客全程視若無睹。我外交部表示，已請我駐英國代表處...

柯文哲批檢方辦案小題大作「堪稱濫訴」：這一年過得很痛苦

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉政治獻金疑案，檢方指控柯以木可公關公司侵占6834萬元，合議庭今傳喚被告、前木可公關公司...

營養午餐地方補助喊卡 王育敏：學童營養落差加劇 農民生計崩盤

行政院主計總處昨日宣布不補助營養午餐「國產可溯源食材」（三章一Q），引發地方首長強烈抗議。國民黨立委王育敏今日表示，「國...

ICAO大會台灣再缺席 AIT：美國強力支持台灣有意義參與國際組織

國際民航組織（ICAO）第42屆大會將登場，台灣本次仍未受邀。美國在台協會（AIT）表示，美國強力支持台灣有意義地參與國...

大法官無法釋憲自嘆「救生員落水」 學者指賴總統有責

憲法法庭近日就雲林地院所審理的偽造有價證券案提請釋憲聲請裁定不受理，由4位大法官提出的「不同意見書」，以「救生員落水卻不允許其自行游上岸」喻憲法法庭受憲訴法拘束，因大法官人數不足法定名額而無法釋憲的現狀「荒謬」。 4位大法官的舉動已吹皺一池春水，學者則指出，憲法法庭停擺，「賴清德總統至少要負一半責任」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。