美日韓外長重申台海和平 外交部：續提升國防與韌性
美日韓外長會後聲明強調維護台海和平穩定的重要性。外交部發言人蕭光偉今天表示，這是三國外長今年第3度做此重申，台灣將持續提升國防能力、強化經濟韌性，與理念相近夥伴共同確保台海及印太區域穩定。
聯大開議期間，美國務卿盧比歐（Marco Rubio）、南韓外長趙顯及日本外相岩屋毅22日在紐約會晤，美國務院發布聲明指出，三方強調維護台海和平穩定的重要性，並對台灣周邊日益頻繁的破壞穩定行動表達關切。三方鼓勵透過和平方式處理兩岸問題，反對任何片面改變現狀的企圖；並表達支持台灣有意義參與適當的國際組織。
外交部發言人蕭光偉上午於記者會表示，此為美日韓三國外長會議今年第3度重申支持維持台海和平與穩定，展現理念相近國家對台海安全的高度關注。外交部表達誠摯歡迎與感謝，並歡迎國際社會持續關注台海和平與穩定。
蕭光偉強調，台灣作為國際社會負責任的成員，將持續提升國防能力、強化經濟韌性，並與美、日、韓等理念相近夥伴共同合作，確保台海及印太區域的和平、穩定及繁榮。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言