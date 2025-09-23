美日韓外長重申台海和平 外交部：續提升國防與韌性

美日韓外長會後聲明強調維護台海和平穩定的重要性。外交部發言人蕭光偉今天表示，這是三國外長今年第3度做此重申，台灣將持續提升國防能力、強化經濟韌性，與理念相近夥伴共同確保台海及印太區域穩定。

聯大開議期間，美國務卿盧比歐（Marco Rubio）、南韓外長趙顯及日本外相岩屋毅22日在紐約會晤，美國務院發布聲明指出，三方強調維護台海和平穩定的重要性，並對台灣周邊日益頻繁的破壞穩定行動表達關切。三方鼓勵透過和平方式處理兩岸問題，反對任何片面改變現狀的企圖；並表達支持台灣有意義參與適當的國際組織。

外交部發言人蕭光偉上午於記者會表示，此為美日韓三國外長會議今年第3度重申支持維持台海和平與穩定，展現理念相近國家對台海安全的高度關注。外交部表達誠摯歡迎與感謝，並歡迎國際社會持續關注台海和平與穩定。

蕭光偉強調，台灣作為國際社會負責任的成員，將持續提升國防能力、強化經濟韌性，並與美、日、韓等理念相近夥伴共同合作，確保台海及印太區域的和平、穩定及繁榮。

商品推薦