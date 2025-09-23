快訊

民航組織入會有突破 加拿大明確支持我國

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
民航局副局長林俊良正率領ICAO行動團訪問加拿大，並表示今年交流國家數量有增加，且記者會層級有提升。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
「民航局首次在加拿大國會開記者會，並獲得加拿大國會議員明確支持！」民航局副局長林俊良23日在加拿大參與ICAO（國際民航組織），並以遠端視訊表示，今年爭取入會ICAO有多個首次交流的國家，且許多友我國家針對航管、淨零與機場驗證等議題都有更具體建議，台灣則分享無人機在機場周圍等管制作為。

交流國家數量增加

交通部23日舉行例行記者會，率領ICAO行動團訪問加拿大、爭取入會的民航局副局長林俊良以視訊主持記者會。林俊良表示，今年有過去沒有交流過的國家與代表團召開雙邊會議，但不方便透露有哪些國家。

林俊良指出，雙邊會議的交流議題廣泛，包括航管、監理、ATM系統建置、飛安監理、組員疲勞、風險式管理，且環境議題如淨零、航空用油、航空保安與機場驗證等話題也都有觸及。他表示，台灣在無人機管理是強項，也有跟各國分享經驗，不過因為時間太短，還無法與他國簽訂具體協議。

記者會層級提升

「但今年具體交流的數量有變多！」林俊良說，由於上次ICAO大會是在疫情快結束的時候舉行，當時航空業還在面臨後疫情時代，各國都需要找回機組人員、駕駛與地勤，不過這次與多國交流經驗來看，很多國家的合作建議都相當具體，會在ICAO大會結束後，將進一步與有合作意願的國家交流。

另外，過去我方爭取入會ICAO的記者會大多在國際飯店舉行，但林俊良透露，今年是在加拿大國會的新聞發布室，加拿大總理等官員也會在那邊舉行記者會，且美國、加拿大國會議員也明確表達挺台加入意願，加拿大有3家全國性媒體也有前往記者會採訪，算是不小的突破。

