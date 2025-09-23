台灣女性在英國遭圍毆 外交部：駐處已聯繫協助
旅居英國的台灣女性返家途中遭到圍毆。外交部發言人蕭光偉今天表示，已指示駐英國代表處提供必要協助，目前已和該民眾取得聯繫。
媒體報導，一名在英國工作的台灣女性日前返家途中，才下公車就遭到4名英國少女找碴並圍毆，導致該名台灣女子臉部多處瘀青，事後報警被告知要排隊6天才能做筆錄。
外交部上午舉行例行記者會，媒體詢問，外交部是否提供協助。外交部發言人蕭光偉回應，外交部已指示駐英國代表處，與當事人聯繫並提供必要協助。目前駐處已和該民眾取得聯繫。
蕭光偉也呼籲，民眾在海外務必要注意自身的人身安全，如果遇到任何急難救助的狀況，也請跟當地駐館聯絡，尋求協助。
此外，媒體關切，在聯合國大會召開之際，紐約時代廣場巨型看板亮起「讓台灣參與」（Chip in with Taiwan）廣告，副總統蕭美琴22日發文提到，外交部因預算遭到刪減，今年無法支應這筆高額的廣告費用，感謝北美洲台灣商會聯合總會總會長白越珠與熱愛台灣的人士慷慨集資，讓台灣的光芒被世界看見。
蕭光偉表示，今年外交部因為經費遭刪減，相關的推案規劃的確有受到影響。不過也要感謝身在海外熱心的台灣僑民，自發性集結民間力量，主動募集經費在時代廣場刊登廣告。
蕭光偉強調，外交部特別表達誠摯謝意，感謝北美洲台灣商會聯合總會總會長白越珠與熱愛台灣的鄉親朋友大力協助。
