快訊

樺加沙太空俯瞰圖震撼曝光！「全球最強颱」重創菲律賓 香港廣東戒備

成功嶺新兵打靶「左臉轟1大洞」 醫院曝驚險搶救及顱骨重建難度

全車無人阻止！旅英台女遭4白人藉故圍毆 報警得等4天才處理

台灣女性在英國遭圍毆 外交部：駐處已聯繫協助

中央社／ 台北23日電

旅居英國的台灣女性返家途中遭到圍毆。外交部發言人蕭光偉今天表示，已指示駐英國代表處提供必要協助，目前已和該民眾取得聯繫。

媒體報導，一名在英國工作的台灣女性日前返家途中，才下公車就遭到4名英國少女找碴並圍毆，導致該名台灣女子臉部多處瘀青，事後報警被告知要排隊6天才能做筆錄。

外交部上午舉行例行記者會，媒體詢問，外交部是否提供協助。外交部發言人蕭光偉回應，外交部已指示駐英國代表處，與當事人聯繫並提供必要協助。目前駐處已和該民眾取得聯繫。

蕭光偉也呼籲，民眾在海外務必要注意自身的人身安全，如果遇到任何急難救助的狀況，也請跟當地駐館聯絡，尋求協助。

此外，媒體關切，在聯合國大會召開之際，紐約時代廣場巨型看板亮起「讓台灣參與」（Chip in with Taiwan）廣告，副總統蕭美琴22日發文提到，外交部因預算遭到刪減，今年無法支應這筆高額的廣告費用，感謝北美洲台灣商會聯合總會總會長白越珠與熱愛台灣的人士慷慨集資，讓台灣的光芒被世界看見。

蕭光偉表示，今年外交部因為經費遭刪減，相關的推案規劃的確有受到影響。不過也要感謝身在海外熱心的台灣僑民，自發性集結民間力量，主動募集經費在時代廣場刊登廣告。

蕭光偉強調，外交部特別表達誠摯謝意，感謝北美洲台灣商會聯合總會總會長白越珠與熱愛台灣的鄉親朋友大力協助。

外交部 英國 廣告

延伸閱讀

蕭美琴嘆外交預算遭刪難支應我在美廣告 藍委駁：幾乎年年增加

蕭美琴：台美關係一直堅實穩固 關稅談判持續進行

全球關稅挑戰 副總統蕭美琴：談判團隊依然持續進行對話

接見加拿大國安訪團 蕭美琴：台海和平對全球至關重要

相關新聞

柯文哲案出現新角色！李文娟「拒答」雲林縣議員勞務報酬的事

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉政治獻金疑案，檢方指控柯以木可公關公司侵占6834萬元，合議庭今傳喚前木可負責人李文娟作...

台灣女性在英國遭圍毆 外交部：駐處已取得聯繫協助

一名在英國的台灣網友發文表示，自己被四名女性白人圍毆，一旁的公車司機與乘客全程視若無睹。我外交部表示，已請我駐英國代表處...

柯文哲批檢方辦案小題大作「堪稱濫訴」：這一年過得很痛苦

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉政治獻金疑案，檢方指控柯以木可公關公司侵占6834萬元，合議庭今傳喚被告、前木可公關公司...

營養午餐地方補助喊卡 王育敏：學童營養落差加劇 農民生計崩盤

行政院主計總處昨日宣布不補助營養午餐「國產可溯源食材」（三章一Q），引發地方首長強烈抗議。國民黨立委王育敏今日表示，「國...

ICAO大會台灣再缺席 AIT：美國強力支持台灣有意義參與國際組織

國際民航組織（ICAO）第42屆大會將登場，台灣本次仍未受邀。美國在台協會（AIT）表示，美國強力支持台灣有意義地參與國...

大法官無法釋憲自嘆「救生員落水」 學者指賴總統有責

憲法法庭近日就雲林地院所審理的偽造有價證券案提請釋憲聲請裁定不受理，由4位大法官提出的「不同意見書」，以「救生員落水卻不允許其自行游上岸」喻憲法法庭受憲訴法拘束，因大法官人數不足法定名額而無法釋憲的現狀「荒謬」。 4位大法官的舉動已吹皺一池春水，學者則指出，憲法法庭停擺，「賴清德總統至少要負一半責任」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。