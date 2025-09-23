監察院：鍾東錦故意未據實申報1筆債權 罰72萬元

快訊

中央社／ 台北23日電

監察院今天公布最新一期廉政專刊指出，苗栗縣長鍾東錦擔任苗栗縣議長期間，未據實申報本人債權1筆，認定為故意申報不實，裁罰新台幣72萬元罰鍰。

監察院今天公布新一期廉政專刊，在公職人員財產申報罰鍰處分案件確定名單中，鍾東錦在擔任苗栗縣議會議長期間，應依規定據實申報財產，但申報民國109年11月1日財產，就應申報的財產項目中，未據實申報本人債權1筆。

監察院說，經核受處分人鍾東錦所述申報不實理由，不足採信，應認定為故意申報不實，因此在113年7月2日作出處分、114年1月13日裁罰確定，處72萬元罰鍰。

監察院去年也公布鍾東錦在擔任副議長期間，未據實申報存款1筆、股票1筆及事業投資5筆，且申報不實理由不足採信，認定為故意申報不實，處鍾東錦56萬元罰鍰。

