營養午餐地方補助喊卡 王育敏：學童營養落差加劇 農民生計崩盤

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委王育敏。圖／王育敏辦公室提供
國民黨立委王育敏。圖／王育敏辦公室提供

行政院主計總處昨日宣布不補助營養午餐「國產可溯源食材」（三章一Q），引發地方首長強烈抗議。國民黨立委王育敏今日表示，「國產可溯源食材」本就是政院「食安五環2.0政策」的關鍵一環，中央本應落實「從源頭管理校園食材安全」帶領各縣市共守食安，今僅以稅款為由「鬆開源頭」全面卸責，犧牲全台灣學童健康非常自私，也令地方政府、協作農民團體、學生家長無所適從。

王育敏說，據政院說法，地方將於115年度獲配「中央統籌分配稅款高達8,841億元稅款」，較去年成長89%，學校營養午餐及食材補助請地方自行辦理。「中央在最不該政治操作的地方無端製造紛擾」讓人民對政府最後的耐性歸零，籲請政院懸崖勒馬回歸理性施政。

王育敏認為，應保障政策連續性。「三章一Q」可溯源國產食材，不僅是食安五環政策的重點，更讓食材用國產比例近99%，是過去辛苦建立的安全機制。它保障了孩子餐桌上的安全，也讓農民能放心投入契作。如今若因制度轉換導致補助斷鏈，不但學童營養落差會加劇，農民生計也可能崩盤，讓多年推動的食農教育和產銷平衡付諸東流。

王育敏也說，營養午餐並非單純經費問題。政院「食安五環2.0」本具有縱向整合橫向連結的權責，並非單純經費補助，政院突襲式宣布停止補助，已經造成各縣市主管機關、協作農民團體、校方與團膳廠商、學生與家長多方無所適從，中央在丟出訊息之前應該明確交代替代方案、權責說明、食安五環存廢，讓地方政府有可以參考的對案，而不是毫無對話誠意，一句話就把全台學生的食安全面丟包。

王育敏呼籲，立即重啟與地方對話理性溝通。營養午餐直接關係到孩子每天的食品安全。政院應以學生健康為重，立即啟動與地方政府對話機制，理性、誠實、透明、清楚說明應對方案，讓彼此有坦誠溝通的基準，不要讓地方政府在政策真空中自行摸索，否則，犧牲的是台灣下一代的健康。

王育敏最後強調，孩子的營養午餐不是政治操作的籌碼，更不是政治角力的工具。中央若無法承擔責任，將等同放棄食安政策核心，也放棄下一代的健康。她呼籲政院懸崖勒馬，以學童權益為優先，學生的餐桌，是檢驗政府良心的最後一哩路。

營養午餐地方補助喊卡 王育敏：學童營養落差加劇 農民生計崩盤

