日自民黨總裁選舉 台日協：誰當選都不影響台日關係

日本自民黨總裁（黨主席）選舉10月4日登場，台灣日本關係協會秘書長張仁久今天表示，5位參選人都關切台灣，任何一位當選都不影響台日關係。

日本自民黨總裁選舉10月4日投開票，前經濟安全保障大臣小林鷹之、自民黨前幹事長茂木敏充、官房長官林芳正、前經濟安全保障大臣高市早苗，以及農林水產大臣小泉進次郎參選。

台灣日本關係協會秘書長張仁久上午於外交部例行記者會表示，5位參選人都是知名政治人物，「有人認為誰可能較為親中，這觀念未必正確」，並非參與日中友好議員聯盟就是親中，他們對台灣都非常關切。

被問及是否任何一位參選人當選，都不影響台日關係，張仁久說，「我認為是這個樣子」。

日本福島5縣食品管制再放寬，食藥署取消雙證管理、100%逐批檢驗，調整為回歸源頭管理與邊境管理，與其他國家地區輸入規定一致，最快年底上路；日本禁止流通品項仍不准輸台。

對此，張仁久指出，日媒大篇幅報導台灣對日本福島食品解禁，日方樂見此事，這對台日關係非常有意義，將讓台日關係更進一步發展。

張仁久另分享，立法院長韓國瑜25到29日將率跨黨派立委團訪問日本，將拜會日本國會議員，也將參與大阪世博活動。

