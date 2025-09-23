大樓磁磚掉落頻傳 國土署研議外牆飾材納公安申報

快訊

中央社／ 台北23日電

大樓磁磚掉落事故頻傳，監察院日前為此糾正內政部。內政部國土署今天說，已研議將外牆飾材納入建築物公共安全檢查申報制度，將邀相關部會、地方政府及專業團體研商檢測方式與標準，另持續檢討建築法規。

大樓磁磚掉落事故頻傳，監委20日表示，內政部對老舊建築物外牆飾材的檢查、巡查、列管、維護管理等，欠缺全面性及系統性規範，也沒有相關督導考核機制，且建築法規在建物規劃設計、建造施工階段沒有明確規範，均有缺失，通過糾正內政部。

內政部國土管理署透過新聞稿表示，已要求各地方政府建立外牆飾材相關巡查、列管及通報等管理機制，並納入每年辦理地方政府公寓大廈業務督導考核。

國土署說，除此之外，也開始研議將外牆飾材納入建築物公共安全檢查申報制度，且為確立具備客觀公正檢測制度與標準，將邀集相關部會、地方政府及專業團體研商檢測方式、檢測標準、檢查人員資格與責任歸屬等事項，以落實建物公共安全管理責任及守護用路人安全。

國土署指出，持續檢討建築法規，包括外牆材料與工法規範、外牆飾材檢測與施工證照制度及大樓後續維修計畫等，以達強化建物維護管理及居住環境安全。

國土署說，颱風豪雨來臨前、地震後，大樓住戶及相關人應進行日常巡檢，落實事先強化固定懸掛物。如有施工，更應做好防止物品飛落措施，降低磁磚剝落或高空墜物等意外風險，以確保公共安全。

