聽新聞
0:00 / 0:00
蕭美琴嘆外交預算遭刪難支應我在美廣告 藍委駁：幾乎年年增加
宣傳台灣參與聯合國的廣告近日出現在美國紐約時代廣場，副總統蕭美琴表示，外交部因預算遭刪而無法支應，感謝民間慷慨集資。國民黨立委林沛祥表示，他查了審計部資料，外交部近年預算幾乎年年增加，不知道蕭美琴為什麼會這樣帶風向，如此公然造謠說謊已經失職。
聯合國大會召開之際，美國紐約時代廣場巨型看板上，再度亮起「讓台灣參與」（Chip in with Taiwan）等廣告。蕭美琴昨天表示，外交部因預算遭刪減，今年無法支應這筆高額廣告費；特別感謝北美洲台灣商會聯合總會總會長白越珠與各位熱愛台灣的朋友慷慨集資與大力協助。
林沛祥批評，蕭美琴從剛當副總統時，就支持NET違法誣告基隆市政府，現在又針對外交部被砍預算的事情主動帶風向。他剛剛才從審計部資料中查出，外交部近五年幾乎是年年預算都增加，所以並不清楚蕭美琴為什麼會說今年的預算比去年少，導致不能做廣告一事。
林沛祥抨擊，這方面的誤傳不禁讓人想到，不是蕭美琴本身出了狀況，就是蕭美琴的的幕僚團笨或壞，提供國家副元首如此錯誤訊息，蕭美琴還這樣帶風向，是滿失職的，應該負起相對應的政治責任，一國之君不能戲言，更不能說謊。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言