蕭美琴嘆外交預算遭刪難支應我在美廣告 藍委駁：幾乎年年增加

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委林沛祥。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委林沛祥。圖／聯合報系資料照片

宣傳台灣參與聯合國的廣告近日出現在美國紐約時代廣場，副總統蕭美琴表示，外交部因預算遭刪而無法支應，感謝民間慷慨集資。國民黨立委林沛祥表示，他查了審計部資料，外交部近年預算幾乎年年增加，不知道蕭美琴為什麼會這樣帶風向，如此公然造謠說謊已經失職。

聯合國大會召開之際，美國紐約時代廣場巨型看板上，再度亮起「讓台灣參與」（Chip in with Taiwan）等廣告。蕭美琴昨天表示，外交部因預算遭刪減，今年無法支應這筆高額廣告費；特別感謝北美洲台灣商會聯合總會總會長白越珠與各位熱愛台灣的朋友慷慨集資與大力協助。

林沛祥批評，蕭美琴從剛當副總統時，就支持NET違法誣告基隆市政府，現在又針對外交部被砍預算的事情主動帶風向。他剛剛才從審計部資料中查出，外交部近五年幾乎是年年預算都增加，所以並不清楚蕭美琴為什麼會說今年的預算比去年少，導致不能做廣告一事。

林沛祥抨擊，這方面的誤傳不禁讓人想到，不是蕭美琴本身出了狀況，就是蕭美琴的的幕僚團笨或壞，提供國家副元首如此錯誤訊息，蕭美琴還這樣帶風向，是滿失職的，應該負起相對應的政治責任，一國之君不能戲言，更不能說謊。

國民黨立委林沛祥表示，他查了審計部資料，外交部近年預算幾乎年年增加。圖／林沛祥提供
國民黨立委林沛祥表示，他查了審計部資料，外交部近年預算幾乎年年增加。圖／林沛祥提供

