王義川爆派助理跟蹤？黃國昌根本「懶得理」：一天到晚秀下限
民進黨立法委員王義川開記者會指稱民眾黨立委黃國昌的前助理跟蹤他，黃國昌今天前往台北地院參與「柯文哲案」旁聽時表示，王義川含沙射影，一天到晚秀下限，講一些蠢話，「我根本懶得理他」。
媒體追問相關問題時，黃國昌又說，王義川一直在秀下限，媒體還一直隨著王起舞，莫名其妙。
此外，關於民眾黨前立委蔡壁如表示希望前民眾黨主席柯文哲2026投入台南市長選戰，黃國昌表示，柯文哲沒有這樣的規畫「應該也不會這樣做」。
