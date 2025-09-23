賴總統：盼生醫成為兆元產業 打造另一座護國神山

快訊

中央社／ 台北23日電

總統賴清德今天表示，台灣要加緊腳步，強化生醫產業韌性。除了政府5大策略協助生醫產業創新發展，並期待透過國發基金挹注百億的智慧醫療創新創業投資計畫，擴大民間參與，完善國家生醫產業生態系，打造另一座護國神山，希望在不遠的將來，產值能進入兆元產業。

總統賴清德上午在總統府秘書長潘孟安、衛生福利部長石崇良陪同下接見「114年度傑出生技產業獎」獲獎單位。總統感謝台灣生物產業發展協會長年積極串聯產官學研力量，推動國際交流，培育人才，並成為政府與產業的溝通橋梁，奠定台灣生技醫療產業發展的堅實基礎。

總統說，2011年起舉辦的傑出生技產業獎，獎勵優良企業及研發團隊創新發展，為生技產業注入更多動能。今年獲獎單位涵蓋生技醫藥、再生醫療、高階醫材、醫療AI以及農業生技、健康食品等領域，展現產業的多元發展，也彰顯台灣成熟的研發實力與市場潛力。

他表示，去年台灣生技產業營業額達到7754億元的歷史新高，要歸功業界的投入與努力，政府也會持續完善政策、法規，打造更友善、更具競爭力的產業環境。

他提到，近年來歷經疫情，美國通過降低通膨法案以及美國新的關稅政策等情勢變化，都讓生技產業面臨壓力，此時此刻台灣更要加緊腳步，強化自身產業韌性。

總統表示，政府已經針對政策、法規、技術、行銷以及資源提出5大策略，協助生醫產業創新發展，例如國家希望工程已經納入生醫產業，且隨著生技產業策略諮詢委員會多項建議，為產業規劃發展藍圖。

總統提到，政府持續精進「人體生物資料庫管理條例」等法規，以及新藥與醫材的審查機制，加速產品上市，協助台灣與國際接軌。在技術層面，鼓勵產業善用AI科技創新製成，打造穩定且高品質的供應鏈。

總統表示，隨著明年國家感染性疾病資料庫的完工，無論是菌株保存、檢體蒐集，都將有助於與各國深化合作，讓台灣生技的堅實實力讓世界看見。另外，期待透過國發基金挹注百億的智慧醫療創新創業投資計畫，擴大民間參與，進一步完善國家生醫產業生態系。

賴總統說，他自己是醫師出身，深知台灣醫療面臨的挑戰，也理解患者對健康的期待，希望生技產業和政府醫療體系緊密合作，共同發揮台灣的醫療實力以及高科技優勢，帶動生技產業穩健成長，打造另一座護國神山，希望在不遠的將來，產值能進入兆元產業。

