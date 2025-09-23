卓榮泰取消拜會朝野黨團 邀傅崐萁一同聽取風災應變

行政院長卓榮泰23日上午原定拜會立法院藍綠黨團，後因強颱樺加沙造成花蓮部分地區災情恐擴大，因此取消拜會行程，改為視導中央災害應變中心。他提到，今天災害應變中心特別邀請國民黨團總召傅崐萁來，是因為這是傅所關心的花蓮地區，也可以讓立法院了解到應變中心同仁非常辛苦。

行政院說明，由於花蓮馬太鞍溪堰塞湖水位持續升高，上午可能發生溢流，影響範圍擴及花蓮縣萬榮鄉、光復鄉及鳳林鎮部分區域，為關心溢流對下游地區後續影響，行政院今早已通知立法院民進黨黨團及國民黨黨團取消今日拜會行程，並前往中央災害應變中心關心馬太鞍溪溢流狀況。

卓榮泰視導時，致詞表示，各單位這幾天當中，持續加強觀測馬太鞍溪堰塞湖的各種變化，在7月26日堰塞湖形成之後，相關的部會，包括農業部、內政部，都已加強監測工作。相關部會開了很多次的會議，農業部在8月20日成立了專案小組，行政院的政務會議上也正式提出報告。

卓榮泰提到，報告當中，聽取相當多研判跟分析，包括自然匯流的水量、豪大雨、地震等各種情境的模擬，都做了一些分析。謝謝農業部、內政部，分別委託陽交大以及台大的團隊，也進行一些水力的分析，以及溢流影響的未來因應作為等。

卓榮泰指出，這一次因為颱風來襲，帶來了豪大雨，今天中午以前，或許就會面臨到溢堤的狀況，目前觀測距離溢堤的溢流口只有2公尺左右。

他說，過去這一段時間的監測，觀測到快速變化之後，防災團隊已經在現場做了必要的部署，包括1,837戶，其中有8,500多人，其中大部分是用垂直避難的方式，就是移往二、三樓去，另外一部分是用依親的方式，少部分是到安置中心去。

他也說，昨天賴清德總統在這裡視導的時候也提到，對於這些垂直避難的這些民眾，政府會持續關注當地發生的溢堤是只帶來水流，或者會帶來土石流，會採取相對應的應變措施。對於依親的民眾，也應該確切掌握他們的安全去處。安置中心的部分，要確保民生物資做好準備。

卓榮泰表示，今天當地有一些通訊問題，因此採取細胞簡訊通知必須疏散撤離的民眾，目前已經發布了最高層級的紅色警戒。謝謝花蓮縣政府持續做這樣的工作，謝謝當地警消人員持續協助，也感謝當地國人同胞們度的配合。

卓榮泰指出，颱風來臨前，政府已做事前研判，目前正對災區進行強力監控。倘若之後發生溢堤，也將會在應變過程中做好處置。颱風雖然漸漸遠離，但海上警報、豪大雨等各項警報一直都在，請各單位持續監控各項變化，隨時因應處置。

卓榮泰說，今天防災應變中心特別邀請傅崐萁來，是因為這是傅崐萁所關心的花蓮地區，並且也可以讓立法院了解到，過去政府是怎麼觀測這個地方，對於颱風來臨之後做了哪些處置，堰塞湖形成之後如何加強監測，做了多少事前準備，讓大家了解應變中心同仁非常辛苦。

