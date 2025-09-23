快訊

隋棠積欠11萬管理費遭追討！律師揭「頂樓漏水該誰修」：2情況例外

樺加沙漸遠離！14縣市發豪雨特報 氣象署：屏東、台東及花蓮下到晚上

星巴克「買一送一」又來了！只有1天、這樣點才能享用優惠

卓榮泰取消拜會朝野黨團 邀傅崐萁一同聽取風災應變

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照

行政院長卓榮泰23日上午原定拜會立法院藍綠黨團，後因強颱樺加沙造成花蓮部分地區災情恐擴大，因此取消拜會行程，改為視導中央災害應變中心。他提到，今天災害應變中心特別邀請國民黨團總召傅崐萁來，是因為這是傅所關心的花蓮地區，也可以讓立法院了解到應變中心同仁非常辛苦。

行政院說明，由於花蓮馬太鞍溪堰塞湖水位持續升高，上午可能發生溢流，影響範圍擴及花蓮縣萬榮鄉、光復鄉及鳳林鎮部分區域，為關心溢流對下游地區後續影響，行政院今早已通知立法院民進黨黨團及國民黨黨團取消今日拜會行程，並前往中央災害應變中心關心馬太鞍溪溢流狀況。

卓榮泰視導時，致詞表示，各單位這幾天當中，持續加強觀測馬太鞍溪堰塞湖的各種變化，在7月26日堰塞湖形成之後，相關的部會，包括農業部、內政部，都已加強監測工作。相關部會開了很多次的會議，農業部在8月20日成立了專案小組，行政院的政務會議上也正式提出報告。

卓榮泰提到，報告當中，聽取相當多研判跟分析，包括自然匯流的水量、豪大雨、地震等各種情境的模擬，都做了一些分析。謝謝農業部、內政部，分別委託陽交大以及台大的團隊，也進行一些水力的分析，以及溢流影響的未來因應作為等。

卓榮泰指出，這一次因為颱風來襲，帶來了豪大雨，今天中午以前，或許就會面臨到溢堤的狀況，目前觀測距離溢堤的溢流口只有2公尺左右。

他說，過去這一段時間的監測，觀測到快速變化之後，防災團隊已經在現場做了必要的部署，包括1,837戶，其中有8,500多人，其中大部分是用垂直避難的方式，就是移往二、三樓去，另外一部分是用依親的方式，少部分是到安置中心去。

他也說，昨天賴清德總統在這裡視導的時候也提到，對於這些垂直避難的這些民眾，政府會持續關注當地發生的溢堤是只帶來水流，或者會帶來土石流，會採取相對應的應變措施。對於依親的民眾，也應該確切掌握他們的安全去處。安置中心的部分，要確保民生物資做好準備。

卓榮泰表示，今天當地有一些通訊問題，因此採取細胞簡訊通知必須疏散撤離的民眾，目前已經發布了最高層級的紅色警戒。謝謝花蓮縣政府持續做這樣的工作，謝謝當地警消人員持續協助，也感謝當地國人同胞們度的配合。

卓榮泰指出，颱風來臨前，政府已做事前研判，目前正對災區進行強力監控。倘若之後發生溢堤，也將會在應變過程中做好處置。颱風雖然漸漸遠離，但海上警報、豪大雨等各項警報一直都在，請各單位持續監控各項變化，隨時因應處置。

卓榮泰說，今天防災應變中心特別邀請傅崐萁來，是因為這是傅崐萁所關心的花蓮地區，並且也可以讓立法院了解到，過去政府是怎麼觀測這個地方，對於颱風來臨之後做了哪些處置，堰塞湖形成之後如何加強監測，做了多少事前準備，讓大家了解應變中心同仁非常辛苦。

卓榮泰 颱風 立法院 傅崐萁

延伸閱讀

普發現金爭議 游盈隆：卓榮泰陷父子騎驢困境

見完釋昭慧後指示1萬「不領」選項 親綠名嘴：卓榮泰已不適任

花蓮馬太鞍溪堰塞湖恐溢流 卓榮泰緊急取消立院拜會

卓揆明赴立院拜會藍綠黨團 傅崐萁盼政院尊重國會三讀法案

相關新聞

蕭美琴嘆外交預算遭刪難支應我在美廣告 藍委駁：幾乎年年增加

宣傳台灣參與聯合國的廣告近日出現在美國紐約時代廣場，副總統蕭美琴表示，外交部因預算遭刪而無法支應，感謝民間慷慨集資。國民...

王義川爆派助理跟蹤？黃國昌根本「懶得理」：一天到晚秀下限

民進黨立法委員王義川開記者會指稱民眾黨立委黃國昌的前助理跟蹤他，黃國昌今天前往台北地院參與「柯文哲案」旁聽時表示，王義川...

營養午餐地方補助喊卡 王育敏：學童營養落差加劇 農民生計崩盤

行政院主計總處昨日宣布不補助營養午餐「國產可溯源食材」（三章一Q），引發地方首長強烈抗議。國民黨立委王育敏今日表示，「國...

科控中心「凌晨查勤」干擾柯文哲生活 審判長：今下午協助更換

民眾黨前主席柯文哲本月8日以7000萬元交保，柯妻陳佩琪連日在臉書表示科技監控收訊不佳、抱怨監控人員干擾生活，科控中心已...

美日韓外長三方會談：擔憂台灣周邊破壞穩定的行為

美國國務卿魯比歐、日本外務大臣岩屋毅和南韓外交部長趙顯美東時間22日於紐約舉行三方會談，並發表共同聲明指出，三國反對改變...

蕭美琴：台美關係一直堅實穩固 關稅談判持續進行

副總統蕭美琴今天出席「2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇」時表示，台美關係一直都堅實穩固，雙方理念相近。「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。