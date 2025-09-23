科控中心「凌晨查勤」干擾柯文哲生活 審判長：今下午協助更換

民眾黨前主席柯文哲本月8日以7000萬元交保，柯妻陳佩琪連日在臉書表示科技監控收訊不佳、抱怨監控人員干擾生活，科控中心已公開回應；台北地院合議庭今天下午將通知廠商前來檢查，如有必要即幫柯更換設備。

台北地院今審理政治獻金案，傳喚柯詰問前木可公司負責人李文娟，審判長表示，今天下午3時前會請廠商協助調整設備，如有必要再幫柯換電子腳鐶，柯文哲聞言表示，「如是技術問題，就技術解決」。

柯文哲自從配戴電子腳鐶後，監控中心以收訊不良為由多次清晨致電查行蹤，台灣高檢署回應說，科監控中心已聯繫廠商查明離線告警原因，已請廠商先改善外部訊號強度，如果是因住處內部訊號不佳所導致，也會依承辦法官具體指示調整、改善。

柯文哲今出庭時，審判長表示，今天李文娟作證程序下午3時預計可以結束，將請廠商到院協助柯文哲調整或更換設備，如是訊號問題就請廠商排除，不希望因此干擾柯的生活。

陳佩琪日前在臉書發表文章，表示科控中心都在清晨3、4、5點打電話查行蹤，也換成清晨6點查行蹤過；陳佩琪表示，他們不敢關窗吹冷氣（怕收訊不良）， 室內也加裝了強波器，不知為何就是會在清晨、人在家中睡時收訊不良。

