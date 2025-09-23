快訊

隋棠積欠11萬管理費遭追討！律師揭「頂樓漏水該誰修」：2情況例外

樺加沙漸遠離！14縣市發豪雨特報 氣象署：屏東、台東及花蓮下到晚上

星巴克「買一送一」又來了！只有1天、這樣點才能享用優惠

聽新聞
0:00 / 0:00

科控中心「凌晨查勤」干擾柯文哲生活 審判長：今下午協助更換

聯合報／ 記者王聖藜蕭雅娟／台北即時報導
台北地院今天審理民眾黨前主席柯文哲（圖）涉政治獻金侵占案。記者季相儒／攝影
台北地院今天審理民眾黨前主席柯文哲（圖）涉政治獻金侵占案。記者季相儒／攝影

民眾黨前主席柯文哲本月8日以7000萬元交保，柯妻陳佩琪連日在臉書表示科技監控收訊不佳、抱怨監控人員干擾生活，科控中心已公開回應；台北地院合議庭今天下午將通知廠商前來檢查，如有必要即幫柯更換設備。

台北地院今審理政治獻金案，傳喚柯詰問前木可公司負責人李文娟，審判長表示，今天下午3時前會請廠商協助調整設備，如有必要再幫柯換電子腳鐶，柯文哲聞言表示，「如是技術問題，就技術解決」。

柯文哲自從配戴電子腳鐶後，監控中心以收訊不良為由多次清晨致電查行蹤，台灣高檢署回應說，科監控中心已聯繫廠商查明離線告警原因，已請廠商先改善外部訊號強度，如果是因住處內部訊號不佳所導致，也會依承辦法官具體指示調整、改善。

柯文哲今出庭時，審判長表示，今天李文娟作證程序下午3時預計可以結束，將請廠商到院協助柯文哲調整或更換設備，如是訊號問題就請廠商排除，不希望因此干擾柯的生活。

陳佩琪日前在臉書發表文章，表示科控中心都在清晨3、4、5點打電話查行蹤，也換成清晨6點查行蹤過；陳佩琪表示，他們不敢關窗吹冷氣（怕收訊不良）， 室內也加裝了強波器，不知為何就是會在清晨、人在家中睡時收訊不良。

柯文哲 監控 李文娟 陳佩琪

延伸閱讀

柯文哲案最難搞證人！李文娟暴哭嫌檢調太凶 拒答30個以上問題

影／柯文哲涉政治獻金侵占案北院今開庭 傳被告李文娟作證

柯文哲案今傳「小咖」被告李文娟轉證人 辯護人詰問她1.5小時

國民黨選主席 白營：誰出線都要面對合作挑戰與現實

相關新聞

蕭美琴嘆外交預算遭刪難支應我在美廣告 藍委駁：幾乎年年增加

宣傳台灣參與聯合國的廣告近日出現在美國紐約時代廣場，副總統蕭美琴表示，外交部因預算遭刪而無法支應，感謝民間慷慨集資。國民...

王義川爆派助理跟蹤？黃國昌根本「懶得理」：一天到晚秀下限

民進黨立法委員王義川開記者會指稱民眾黨立委黃國昌的前助理跟蹤他，黃國昌今天前往台北地院參與「柯文哲案」旁聽時表示，王義川...

營養午餐地方補助喊卡 王育敏：學童營養落差加劇 農民生計崩盤

行政院主計總處昨日宣布不補助營養午餐「國產可溯源食材」（三章一Q），引發地方首長強烈抗議。國民黨立委王育敏今日表示，「國...

科控中心「凌晨查勤」干擾柯文哲生活 審判長：今下午協助更換

民眾黨前主席柯文哲本月8日以7000萬元交保，柯妻陳佩琪連日在臉書表示科技監控收訊不佳、抱怨監控人員干擾生活，科控中心已...

美日韓外長三方會談：擔憂台灣周邊破壞穩定的行為

美國國務卿魯比歐、日本外務大臣岩屋毅和南韓外交部長趙顯美東時間22日於紐約舉行三方會談，並發表共同聲明指出，三國反對改變...

蕭美琴：台美關係一直堅實穩固 關稅談判持續進行

副總統蕭美琴今天出席「2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇」時表示，台美關係一直都堅實穩固，雙方理念相近。「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。