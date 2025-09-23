美日韓外長三方會談：擔憂台灣周邊破壞穩定的行為

快訊

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國國務卿魯比歐（中）周一在紐約第80屆聯合國大會期間，於樂天紐約皇宮飯店和日本外相岩屋毅（左）及南韓外長趙顯（右）合影。（美聯社）
美國國務卿魯比歐、日本外務大臣岩屋毅和南韓外交部長趙顯美東時間22日於紐約舉行三方會談，並發表共同聲明指出，三國反對改變南海現況的企圖，也強調維持台海安全穩定的重要性，並對台灣周邊愈來愈多破壞穩定的行為表達憂心。

美日韓共同聲明表示，三國歡迎海岸巡防的共同合作，包括交換知識和經驗，以強化海上事件的反應，同時提供能力來支持東協成員國；三國也承諾在「三邊海上安全和執法合作框架」之下來應對多方面的海上挑戰，並提供共同能力來建立支持，協助地區的夥伴。

共同聲明也指出，國務卿和兩位外交首長強烈反對任何對南海非法的海上主張，以及執行主張的企圖；他們反對任何改變現況的嘗試，包括在印太水域做出危險和破壞穩定的行為，這也包含南海；三方強調維持自由和開放的印太的承諾，並堅持國際法律，包括自由航行、飛越，以及其他海域的合法使用。

三國也在共同聲明中強調維持台海和平和穩定的重要性，並對台灣周邊不斷增加、出現破壞穩定的行為表達憂心；國務卿和兩位外交首長鼓勵兩岸問題透過和平的方式解決，並反對任何單方面改變現狀的企圖；他們也表達支持台灣有意義地參與適當的國際組織。

