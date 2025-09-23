遺憾雙城論壇延辦 郝龍斌：台灣要有信心可對陸反統戰

雙城論壇臨時喊卡，延至年底舉辦。台北市前市長、國民黨主席候選人郝龍斌說，看到民進黨政府技術性卡關、給台北市政府穿小鞋，非常遺憾也憂心。雙城論壇不僅是兩岸溝通的官方管道，甚至是共創雙贏很好的經驗；要有信心台灣的自由民主絕對可以對大陸反統戰。

郝龍斌今舉行記者會指出，兩岸關係愈嚴峻愈要加強溝通交流，減少誤會，增進了解，得這是對兩岸重啟對話，維持善意很重要的方式。雙城論壇最早是在他手裡開辦的，雖然延辦，他還是希望一定要持續辦下去。

郝龍斌指出，2010年上海市長韓正接受北市府邀請到台北，這是在兩岸官方完全中斷時，第一次的官式訪問，市府當然非常重視，也希望透過韓正到訪，重啟兩岸良性互動的機會。當時韓正看了很多市政建設，包括垃圾減量、資源回收、焚化爐，兩人一起坐捷運、逛夜市，也跟青年學生座談。

郝龍斌說，與韓正私下相處時，對方透露，在台灣民主制度下，一個民選首長必須要多方照顧各方民眾的心聲，甚至很多事情都要親力親為，「上海人口比台北多，可是他發覺台北市長真不是很好幹的工作。」透過讓大陸官員到台灣來了解台灣的自由民主繁榮，以及民眾的友善和熱情，這是很好的事情，也對大陸做了一次很好的城市行銷。

郝提到，不是只有台北單方面幫助上海，2010年台北國際花卉博覽會辦得非常成功，甚至國際花卉總會說，這是有史以來辦得最成功的一次花博，這不僅展現市府的執行力，更重要是上海市政府給了很多協助。

郝龍斌說，他始終覺得雙城論壇不僅是雙方溝通的管道，甚至是共創雙贏很好的經驗，台灣要有信心，台灣的自由民主絕對可以對大陸做反統戰，不要擔心要有仇中、反中的心態，尤其這一次簽署MOU兩個主要議題，一是兩岸治理，一是兩岸技職教育交流，這有什麼國安問題？如果到這個時候還要字句斟酌，不給北市官員過去，這絕對不是好事情。

郝龍斌說，他要鄭重呼籲，千萬不要把唯一跟大陸溝通的官方管道破壞掉，民進黨政府一再強調兩岸要溝通交流，如果能積極讓雙層論壇進行，也是展現民進黨有意要溝通誠意很重要的機會，我們要有信心，雙城論壇能進行只有好處沒有壞處。