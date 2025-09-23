蕭美琴：台美關係一直堅實穩固 關稅談判持續進行

副總統蕭美琴今天出席「2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇」時表示，台美關係一直都堅實穩固，雙方理念相近。「我們即便面臨全球關稅的挑戰，但我們的談判團隊依然持續在進行對話，爭取更有利的條件」。

蕭美琴表示，這幾年國際經貿局勢風雲變幻，不論是地緣政治的風險，還是看到太平洋彼岸有美國關稅的挑戰，在台灣海峽的對岸又有產能過剩、低價競爭等諸多挑戰。這些變局雖然為大家帶來不小影響，但也從中看間產業轉型與重新布局的機會。

蕭美琴說，台灣不是第一次面對挑戰，在戰後1970年代，面對全球石油危機同時還有退出聯合國以及外交的風雲變色，當時台灣也是處於一個國際局勢對我們影響力深刻的年代，但同時也是這個時代，有一群在海外學成歸國的「造山者」，開始布局台灣接下來對世界具有關鍵影響力的「護國群山」半導體產業。

蕭美琴說，90年代，台灣加入ＷＴＯ的談判也如火如荼進行。2000年，當時的世界很多人形容是「扁平的世界」，也就是全球化時代的來臨。

蕭美琴表示，如今，又面對一個完全不一樣的國際情勢，雖然有些人形容全球化已死，「我們面對的是過去所熟悉的貿易體系劇烈的變化」，但即便面臨這些調整與變化還有外在挑戰，仍看到產業還不斷在成長、轉型，不但在股市、出口、經濟成長率或人均ＧＤＰ依然名列前茅，這是大家一起努力的結果。

蕭美琴強調，在國際合作上，台美關係一直都堅實穩固，雙方理念相近。「我們即便面臨全球關稅的挑戰，但我們的談判團隊依然持續在進行對話，爭取更有利的條件」，因為台美產業具有高度互補性，台灣企業在美國的供應鏈中也扮演關鍵角色。在此同時，許多美商也加碼布局台灣，在台灣投資，相信這樣的互信關係，也讓我們對未來更具信心。

除了布局美國，蕭美琴說，政府也積極推動與歐洲、日本、東南亞、南向等國家的合作，透過台商在當地建立的堅實力量，台灣的供應鏈就能更具韌性，也能展現靈活創新的價值。在全球供應鏈上，台灣不斷以小博大，這也是我們的特色，靈活、創新、走出自己的影響力，每一項產業都是台灣連結世界的重要橋樑。

