快訊

大轉彎！政院決定普發一萬不設「不領取」選項 原因曝光

柯文哲案最難搞證人！李文娟暴哭嫌檢調太凶 拒答30個以上問題

最新傷勢曝！成功嶺新兵打靶「左眼球粉碎」 漏夜搶救輸80袋血命危

蕭美琴：台美關係一直堅實穩固 關稅談判持續進行

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
副總統蕭美琴上午出席「2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇」，蕭副總統致詞表示面臨全球關稅的挑戰，我們的談判團隊依然持續在進行對話，爭取更有利的條件，台美產業具有高度的互補性，而台灣企業在美國的供應鏈當中，也扮演著關鍵的角色。記者蘇健忠／攝影
副總統蕭美琴上午出席「2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇」，蕭副總統致詞表示面臨全球關稅的挑戰，我們的談判團隊依然持續在進行對話，爭取更有利的條件，台美產業具有高度的互補性，而台灣企業在美國的供應鏈當中，也扮演著關鍵的角色。記者蘇健忠／攝影

副總統蕭美琴今天出席「2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇」時表示，台美關係一直都堅實穩固，雙方理念相近。「我們即便面臨全球關稅的挑戰，但我們的談判團隊依然持續在進行對話，爭取更有利的條件」。

蕭美琴表示，這幾年國際經貿局勢風雲變幻，不論是地緣政治的風險，還是看到太平洋彼岸有美國關稅的挑戰，在台灣海峽的對岸又有產能過剩、低價競爭等諸多挑戰。這些變局雖然為大家帶來不小影響，但也從中看間產業轉型與重新布局的機會。

蕭美琴說，台灣不是第一次面對挑戰，在戰後1970年代，面對全球石油危機同時還有退出聯合國以及外交的風雲變色，當時台灣也是處於一個國際局勢對我們影響力深刻的年代，但同時也是這個時代，有一群在海外學成歸國的「造山者」，開始布局台灣接下來對世界具有關鍵影響力的「護國群山」半導體產業。

蕭美琴說，90年代，台灣加入ＷＴＯ的談判也如火如荼進行。2000年，當時的世界很多人形容是「扁平的世界」，也就是全球化時代的來臨。

蕭美琴表示，如今，又面對一個完全不一樣的國際情勢，雖然有些人形容全球化已死，「我們面對的是過去所熟悉的貿易體系劇烈的變化」，但即便面臨這些調整與變化還有外在挑戰，仍看到產業還不斷在成長、轉型，不但在股市、出口、經濟成長率或人均ＧＤＰ依然名列前茅，這是大家一起努力的結果。

蕭美琴強調，在國際合作上，台美關係一直都堅實穩固，雙方理念相近。「我們即便面臨全球關稅的挑戰，但我們的談判團隊依然持續在進行對話，爭取更有利的條件」，因為台美產業具有高度互補性，台灣企業在美國的供應鏈中也扮演關鍵角色。在此同時，許多美商也加碼布局台灣，在台灣投資，相信這樣的互信關係，也讓我們對未來更具信心。

除了布局美國，蕭美琴說，政府也積極推動與歐洲、日本、東南亞、南向等國家的合作，透過台商在當地建立的堅實力量，台灣的供應鏈就能更具韌性，也能展現靈活創新的價值。在全球供應鏈上，台灣不斷以小博大，這也是我們的特色，靈活、創新、走出自己的影響力，每一項產業都是台灣連結世界的重要橋樑。

台美關係 蕭美琴 談判團隊

延伸閱讀

全球關稅挑戰 副總統蕭美琴：談判團隊依然持續進行對話

接見加拿大國安訪團 蕭美琴：台海和平對全球至關重要

台灣廣告再登時代廣場 蕭美琴：外交預算遭刪、感謝民間慷慨集資

中職／聯盟搬入270坪新家舉辦喬遷儀式 預計11月設置展售空間

相關新聞

柯文哲案最難搞證人！李文娟暴哭嫌檢調太凶 拒答30個以上問題

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉政治獻金案，檢方指控柯以木可公關公司侵占6834萬元，今開庭傳喚被告、前木可公關公司...

大轉彎！政院決定普發一萬不設「不領取」選項 原因曝光

大罷免失敗後，賴政府同意普發現金1萬元，但政院近日研議增設「不領取」選項，連民進黨立委吳思瑤都批評是「擾民的多此一舉」。...

王義川再爆：跟拍人與黃國昌前助理「同名」 黃國昌「踹共」

民進黨立委王義川昨爆一年前遭跟監偷拍，在桃園地檢署不起訴書中看到4人受雇於「凱思國際」，且該單位與民眾黨主席黃國昌有關係...

普發現金爭議 游盈隆：卓榮泰陷父子騎驢困境

大罷免失敗後，賴政府同意普發現金，但政院近日研議增設「不領取」選項，連民進黨立委吳思瑤都批評是「擾民的多此一舉」。台灣民...

拒領普發1萬掀論戰 釋昭慧：月薪14萬全捐何需供養？運彩公會理事長發文了

發起拒領普發1萬的玄奘大學教授釋昭慧日前呼籲「自由回捐」，遭運彩公會理事長何昱奇質疑，若想展現大愛，應拒絕信眾供養與善款...

美日韓外長三方會談：擔憂台灣周邊破壞穩定的行為

美國國務卿魯比歐、日本外務大臣岩屋毅和南韓外交部長趙顯美東時間22日於紐約舉行三方會談，並發表共同聲明指出，三國反對改變...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。