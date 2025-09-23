柯文哲案最難搞證人！李文娟暴哭嫌檢調太凶 拒答30個以上問題

快訊

聯合報／ 記者王聖藜蕭雅娟／台北即時報導
台北地院審理前台北市長柯文哲涉公益侵占民眾黨政治獻金、眾望基金會資金等案，傳喚木可公關公司負責人李文娟出庭。記者余承翰／攝影
台北地院審理前台北市長柯文哲涉公益侵占民眾黨政治獻金、眾望基金會資金等案，傳喚木可公關公司負責人李文娟出庭。記者余承翰／攝影

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉政治獻金案，檢方指控柯以木可公關公司侵占6834萬元，今開庭傳喚被告、前木可公關公司負責人李文娟作證。李女大量行使拒絕證言權，連續拒答檢察官30個以上提問，並在法庭暴哭稱偵查中備受極大壓力。

李文娟、柯文哲為共犯關係，證詞之於柯為友性，檢、辯均聲請傳喚作證，她依法拒答檢察官詰問，今天法庭表現堪稱「柯案」開審以來「最難搞」證人。

檢察官李進榮針對木可公司與柯競總的相關案情連環詰問李文娟，詰問問題包括「妳是否為木可登記負責人？」「木可資金誰提供？」「木可是否與柯競總同址？」「木可向誰承租辦公室？」「木可為何支付眾望1000元租金？」以及「木可成立的目的？」、柯文哲傳訊息指每月彙報的用意為何？」、是否定期報向柯帳目？」「支付李文宗12萬元的月薪所謂的老闆是誰？」「木可員工以剩餘款支薪之討論」、「是否柯文哲指示酬薪？」

以及「木可是否賣KP小物？」、柯總部大小章由誰保管？」「是否看過木可和柯總部契約？」「有無持有柯文哲的大小章？」「有無代表木可和柯總部簽約？」「柯總部有無匯1500萬元肖像授權金給木可？」「有無見過肖像授權書？」與「木可有無匯款450萬元到柯文哲第一銀行南門分行的帳戶？」「是誰提供柯文哲的帳戶？」「提供帳戶的人是陳佩琪或是許芷瑜？」「曾經說過帳戶由許芷瑜提供供述是否實在？」「肖像權有無授予其他公司？」

李進榮也詰問李女「採風匯款300萬元到木可是否知情？」「採風有無開發票？」「木可是否簽立KP秀合約？」、「辦KP秀目的？」「KP秀後是否匯款77萬至木可？」「有無幫忙販售KP小物？」共30個以上問題，李女都拒絕證言，她表示，檢察官的提問，如果回答可能因此招致處罰或被訴追，「所以我要拒絕回答」。

其中，有關究竟是誰提供柯文哲第一銀行南門分行個人帳給李文娟處理匯款事宜？李文娟僅在偵查中，即2次說法不同，李進榮詰問李女何種說法才真？

李女難掩激動哭著供稱，在檢調偵訊時「我的情緒極度害怕、一直處於高壓的狀態」，檢調常以很凶的口氣問案，「我當下非常崩潰、痛哭很多次」，不過，她當時必須給一個答案「有很多回答都用猜測的」，所以，她真的也搞不清楚柯的帳戶是誰給的。

李進榮告訴李文娟，今天作證可以慢慢地說，公訴檢察官都用很和緩的態度問話，李文娟不同意李進榮的講法，表示，「那是你們在法官面前才這樣問」、「你們在地檢署、調查局不是這樣子問我的啊！」

台北地院今天審理民眾黨前主席柯文哲（圖）涉政治獻金侵占案。記者季相儒／攝影
台北地院今天審理民眾黨前主席柯文哲（圖）涉政治獻金侵占案。記者季相儒／攝影

李文娟 柯文哲 帳戶

