美日韓外長強調台海和平 關切周邊破壞穩定行動

美日韓三國外長今天強調維護台海和平穩定的重要性，並對台灣周邊日益頻繁的破壞穩定行動表達關切。三方鼓勵透過和平方式處理兩岸問題，反對任何片面改變現狀的企圖；並表達支持台灣有意義參與適當的國際組織。

聯合國大會開議期間，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）、南韓外交部長趙顯及日本外務大臣岩屋毅今天在紐約會晤，美國國務院晚間發布聲明指出，三國將促進印太安全、保障和繁榮，同時維護法治等共同原則。

聲明分為加強區域與全球參與、應對北韓威脅及提升經濟安全與韌性等大項。其中在區域與全球參與方面提到台海局勢，並重申美國對日本及南韓防衛的堅若磐石承諾。

三方歡迎海巡部門合作，包括知識與經驗交流，以提升海上事件因應能力，並為區域夥伴提供能力建設援助。

三國外長強烈反對在南海的非法海洋權利主張以及強制執行此類主張、任何改變現狀的企圖，包括在南海等印太海域採取危險和破壞穩定的行動。三人並強調致力維護自由開放的印太及聯合國海洋法公約（UNCLOS）所體現的國際法。

三人也理解北極地區的戰略重要性，並承諾透過密切的政府間溝通進一步強化三邊合作，及鼓勵俄羅斯和烏克蘭透過談判達成持久解決方案方面取得進展。

三國外長將根據聯合國安理會相關決議致力實現北韓的完全無核化，也對北韓與俄羅斯日益加強的軍事合作表示嚴重關切，要求立即停止。

盧比歐等人也強調強化能源安全的重要性，而美國的液化天然氣及其他能源資源與技術是其基礎。為了進一步實現關鍵礦產和其他重要供應鏈的多元化，並透過「三邊預警系統」的積極合作，在東南亞、非洲等多個地區共同努力。

此外，他們同意持續就經濟安全展開對話。為在最高安全與防擴散標準下滿足日益增長的能源需求，三方承諾加速共同努力，研發與部署先進的民用核反應爐。

