王義川再爆：跟拍人與黃國昌前助理「同名」 黃國昌「踹共」

民進黨立委王義川昨爆一年前遭跟監偷拍，在桃園地檢署不起訴書中看到4人受雇於「凱思國際」，且該單位與民眾黨主席黃國昌有關係。王義川今再揭露，其中一名李姓人士疑似在2016年黃國昌競選汐止立委期間，領取約33萬元的人事薪資，擔任其競選團隊助理，要求黃國昌對外說清楚。

王義川上午在民進黨立院黨團書記長陳培瑜、副幹事長沈伯洋陪同下開記者會。王指出，他昨公布的不起訴處分書內容，點名凱思國際、求真民調與民報媒體等單位，且他透過公開資訊比對其中4人，發現其中一名李姓人士，疑似在黃國昌2016年競選汐止立委期間，領取約33萬元的人事薪資。

「等黃國昌回應與李姓助理的關係是什麼。」王義川指出，該筆薪資來源與任職期間均可透過沃草公布的政治獻金資料查證，如果黃國昌前助理現在就在凱思國際上班，甚至是跟拍狗仔之一，黃國昌就很難說跟自己完全無關。

媒體追問同名同姓的巧合，王義川表示，已將涉案四人名字放網上搜尋比對，發現內容都蠻精彩的，但目前僅先提出關聯，待查證確認後，才會進一步公布完整細節。

王義川還說，今年8、9月相關不起訴處分書已送達，黃國昌是否與凱思國際人士有討論案件相關？若確有關聯，黃國昌必須對外界負起政治責任，公開說明清楚。

