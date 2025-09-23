快訊

大轉彎！政院決定普發一萬不設「不領取」選項 原因曝光

柯文哲案最難搞證人！李文娟暴哭嫌檢調太凶 拒答30個以上問題

最新傷勢曝！成功嶺新兵打靶「左眼球粉碎」 漏夜搶救輸80袋血命危

聽新聞
0:00 / 0:00

王義川再爆：跟拍人與黃國昌前助理「同名」 黃國昌「踹共」

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立委王義川（中）、在民進黨團書記長陳培瑜（右）、立委沈伯洋（左）陪同下，上午舉行記者會，拿出資料指出跟拍案中被告與黃國昌參選汐止立委的月領三十餘萬的助理同名同姓。記者陳正興／攝影
民進黨立委王義川（中）、在民進黨團書記長陳培瑜（右）、立委沈伯洋（左）陪同下，上午舉行記者會，拿出資料指出跟拍案中被告與黃國昌參選汐止立委的月領三十餘萬的助理同名同姓。記者陳正興／攝影

民進黨立委王義川昨爆一年前遭跟監偷拍，在桃園地檢署不起訴書中看到4人受雇於「凱思國際」，且該單位與民眾黨主席黃國昌有關係。王義川今再揭露，其中一名李姓人士疑似在2016年黃國昌競選汐止立委期間，領取約33萬元的人事薪資，擔任其競選團隊助理，要求黃國昌對外說清楚。

王義川上午在民進黨立院黨團書記長陳培瑜、副幹事長沈伯洋陪同下開記者會。王指出，他昨公布的不起訴處分書內容，點名凱思國際、求真民調與民報媒體等單位，且他透過公開資訊比對其中4人，發現其中一名李姓人士，疑似在黃國昌2016年競選汐止立委期間，領取約33萬元的人事薪資。

「等黃國昌回應與李姓助理的關係是什麼。」王義川指出，該筆薪資來源與任職期間均可透過沃草公布的政治獻金資料查證，如果黃國昌前助理現在就在凱思國際上班，甚至是跟拍狗仔之一，黃國昌就很難說跟自己完全無關。

媒體追問同名同姓的巧合，王義川表示，已將涉案四人名字放網上搜尋比對，發現內容都蠻精彩的，但目前僅先提出關聯，待查證確認後，才會進一步公布完整細節。

王義川還說，今年8、9月相關不起訴處分書已送達，黃國昌是否與凱思國際人士有討論案件相關？若確有關聯，黃國昌必須對外界負起政治責任，公開說明清楚。

黃國昌 王義川 薪資 沈伯洋

延伸閱讀

影／指跟拍案被告與黃國昌前助理同名 王義川要求說明

黃國昌被指跟蹤政敵 民眾黨反譏「王膝知」個資看到飽

王義川稱遭跟拍要藍白立委說清楚 徐巧芯：滿頭霧水

民眾黨立院黨團考察興達電廠 居民屋內掃出煤粉沫求助黃國昌

相關新聞

柯文哲案最難搞證人！李文娟暴哭嫌檢調太凶 拒答30個以上問題

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉政治獻金案，檢方指控柯以木可公關公司侵占6834萬元，今開庭傳喚被告、前木可公關公司...

大轉彎！政院決定普發一萬不設「不領取」選項 原因曝光

大罷免失敗後，賴政府同意普發現金1萬元，但政院近日研議增設「不領取」選項，連民進黨立委吳思瑤都批評是「擾民的多此一舉」。...

王義川再爆：跟拍人與黃國昌前助理「同名」 黃國昌「踹共」

民進黨立委王義川昨爆一年前遭跟監偷拍，在桃園地檢署不起訴書中看到4人受雇於「凱思國際」，且該單位與民眾黨主席黃國昌有關係...

普發現金爭議 游盈隆：卓榮泰陷父子騎驢困境

大罷免失敗後，賴政府同意普發現金，但政院近日研議增設「不領取」選項，連民進黨立委吳思瑤都批評是「擾民的多此一舉」。台灣民...

拒領普發1萬掀論戰 釋昭慧：月薪14萬全捐何需供養？運彩公會理事長發文了

發起拒領普發1萬的玄奘大學教授釋昭慧日前呼籲「自由回捐」，遭運彩公會理事長何昱奇質疑，若想展現大愛，應拒絕信眾供養與善款...

美日韓外長三方會談：擔憂台灣周邊破壞穩定的行為

美國國務卿魯比歐、日本外務大臣岩屋毅和南韓外交部長趙顯美東時間22日於紐約舉行三方會談，並發表共同聲明指出，三國反對改變...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。