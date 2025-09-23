副總統：台灣站在關鍵轉折點 政府是台商堅實後盾

快訊

中央社／ 台北23日電

副總統蕭美琴今天說，現在的世界局勢變化非常快，台灣站在一個充滿挑戰，但也充滿機會的關鍵轉折點；政府是在海外打拚台商的堅實後盾，希望台商在台灣的根扎得更深，在全世界的枝葉開得更茂盛。

蕭副總統今天出席「2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇」。

她致詞表示，現在世界局勢變化非常快，台灣站在一個充滿挑戰，但也充滿機會的關鍵轉折點。

蕭副總統說，藉這機會，要向所有在海外打拚台灣企業致上最高敬意，踏出台灣、在海外開創事業，並不容易，這幾年國際經貿局勢風雲變幻，不論是地緣政治風險，還是太平洋彼岸有美國關稅挑戰，在台灣海峽對岸又有產能過剩、低價競爭等諸多挑戰；這些變局雖帶來不小影響，但也從中看見產業轉型與重新布局機會。

副總統表示，這不是台灣第一次面對挑戰，戰後1970年代，台灣面對全球石油危機，同時還有退出聯合國以及外交風雲變色；當時台灣也處於國際局勢影響力深刻年代，但同時也是這個時代，有一群在海外學成歸國的造山者，開始布局台灣接下來對世界具有關鍵影響力的護國群山、半導體產業。

她說，90年代，台灣加入WTO的談判如火如荼進行；到2000年，當時的世界被形容是扁平的世界，也就是全球化時代來臨；如今面對完全不一樣國際情勢，有些人形容全球化已死，過去所熟悉的貿易體系面臨劇烈變化。

蕭副總統指出，即便面臨這些調整變化，還有外在挑戰，台灣產業不斷成長轉型，在股市、出口、經濟成長率或是人均GDP等各項指標依然名列前茅，這是大家一起努力成果，也是台商從過去歷經一個個世代挑戰後，練就更完整功夫，有更強大實力、彈性、韌性。

蕭副總統表示，政府是在海外打拚台商的堅實後盾，行政院這幾年持續提出投資台灣三大方案，希望在全球布局台商同時根留台灣，在台灣的根扎得更深，在全世界枝葉開得更茂盛；同時鼓勵台灣各產業進行雙軸轉型，導入AI與智慧技術加速產業的升級，強化競爭力，均衡整個台灣。

她說，在國際合作上，台美關係一直都堅實穩固，雙方理念相近，即便是面臨全球關稅挑戰，但談判團隊依然持續進行對話，爭取更有利條件，因為台美產業具有高度互補性，而台灣企業在美國供應鏈當中，也扮演關鍵角色。

副總統表示，在此同時，許多美商也加碼布局台灣，在台灣投資，她相信這樣的互信關係，讓大家對未來更具信心；台灣布局不只是在美國，政府也積極推動與歐洲、日本、東南亞南向等國家的合作，透過台商在當地建立堅實力量，台灣供應鏈能更具韌性，也能夠展現靈活創新價值。

她說，在全球供應鏈上，台灣不斷以小搏大，這也是台灣的特色，靈活創新，走出自己的影響力，每一項產業都是台灣連結世界的重要橋梁。

