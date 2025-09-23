影／指跟拍案被告與黃國昌前助理同名 王義川要求說明
民進黨立委王義川表示在去年6月遭到連續跟拍，提告後遭桃園地檢署不起訴，不起訴書中指有4人受雇於「凱思國際」，且該單位與民眾黨主席黃國昌關係甚密，甚至被告中有位李姓被告與過往黃國昌投入汐止立委選舉時，領取超過30萬元的人事薪資，擔任其競選團隊助理同名同姓，王義川揭露其中可能涉及黃國昌過往助理的關係，要求黃國昌出面說明清楚，若是同一人，也要求黃國昌負起政治責任，對外界說明清楚。
