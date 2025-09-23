影／指跟拍案被告與黃國昌前助理同名 王義川要求說明

民進黨立委王義川表示在去年6月遭到連續跟拍，提告後遭桃園地檢署不起訴，不起訴書中指有4人受雇於「凱思國際」，且該單位與民眾黨主席黃國昌關係甚密，甚至被告中有位李姓被告與過往黃國昌投入汐止立委選舉時，領取超過30萬元的人事薪資，擔任其競選團隊助理同名同姓，王義川揭露其中可能涉及黃國昌過往助理的關係，要求黃國昌出面說明清楚，若是同一人，也要求黃國昌負起政治責任，對外界說明清楚。 跟拍案遭不起訴處分，民進黨立委王義川（圖）上午舉行記者會，拿出資料指出跟拍案中被告與黃國昌參選汐止立委時月領三十餘萬的助理同名同姓，直指背後關聯性，要求黃國昌說明。記者陳正興／攝影 跟拍案遭不起訴處分，民進黨立委王義川（圖）上午舉行記者會，拿出資料指出跟拍案中被告與黃國昌參選汐止立委時月領三十餘萬的助理同名同姓，直指背後關聯性，要求黃國昌說明。記者陳正興／攝影

