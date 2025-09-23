全球關稅挑戰 副總統蕭美琴：談判團隊依然持續進行對話

副總統蕭美琴、經濟部政務次長何晉滄、外交部政務次長吳志中、CRIF台灣總經理余建中、亞洲區總經理Simone Lovati上午出席「2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇」，蕭副總統致詞表示面臨全球關稅的挑戰，我們的談判團隊依然持續在進行對話，爭取更有利的條件，因為台美產業具有高度的互補性，而台灣企業在美國的供應鏈當中，也扮演著關鍵的角色。

副總統蕭美琴表示許多美商也加碼布局在台灣的投資，相信這樣的互信關係，也讓我們對未來更具信心，當然布局不只是在美國政府，也積極推動與歐洲、日本、東南亞、南向等國家的合作，透過台商在當地建立的堅實力量，台灣的供應鏈就能夠更具韌性，也能夠展現靈活創新的價值。在全球供應鏈上，台灣不斷以特色靈活創新走出自己的影響力，每一項產業都是台灣連結世界的重要橋梁。

