拒領普發1萬掀論戰 釋昭慧：月薪14萬全捐何需供養？運彩公會理事長發文了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
運彩公會理事長何昱奇（右）日前獲教育部次長張廖萬堅（左）表揚。圖／何昱奇提供
運彩公會理事長何昱奇（右）日前獲教育部次長張廖萬堅（左）表揚。圖／何昱奇提供

發起拒領普發1萬的玄奘大學教授釋昭慧日前呼籲「自由回捐」，遭運彩公會理事長何昱奇質疑，若想展現大愛，應拒絕信眾供養與善款，釋昭慧昨直播表示，她月薪14萬元全回捐學校，「需要什麼供養？」何昱奇今再PO文表示，身為台灣生命共同體的一員，他願以此聲明畫下句點，讓理念與生計並重，互不踐踏。

釋昭慧昨在直播中回應，她在大學教書的月薪為14萬元，全數回捐給玄奘大學，希望能夠幫助更多弱勢學生。她強調，從頭到尾都不需要他人的供養，「供養這件事，對她來講是很無聊的話題」，並反問「我月薪14萬，需要什麼供養？」

何昱奇今在臉書PO文五點說明，一公共言論須檢視，道德壓力不自由。供養是信徒自願，無可厚非。但當宗教領袖走出廟堂，已不再只是單純的信仰範疇，須接受社會檢視。釋昭慧昨稱月薪全捐，社會大眾自然會追問，日常食衣住行的開支究竟來自何處？對此，她並未多做說明，反而留下更多疑問。

二、自由回捐，卻暗藏道德壓力，看似關懷，實則構成隱形的道德綁架；三、理念崇高，但不能忽視生計，大多數國人並沒有達到她的薪資水準，應該是理念與生計並重，而不是讓台灣多數百姓因理念承受壓力，甚至彼此踐踏。四、公共政策應該凝聚，而不是分化；五、理念要團結，而不是標籤。

何昱奇說，他沒有要貶低任何宗教人士，更沒有否定信徒供養的普世價值，他的質疑只針對釋昭慧法師「超越自由回捐之外的公共言論」本身。未來我個人更會以實際行動證明，等普發開始，他會帶頭號召將這筆錢捐給慈善機構，也呼籲民眾理性看待多數正面的佛教團體。呼籲民眾不要因為單一宗教人士的言論，就抹煞整體宗教對社會的無形貢獻。

何昱奇表示，當一位宗教領袖呼籲「自由回捐」時，並暗示「拿這筆錢不安心、甚至是恥辱」，那麼真正需要這筆錢的弱勢民眾，還能拿得安心嗎？這還能算是「自由」嗎？理念值得尊重，生計更應該被尊重。唯有如此，台灣生命共同體才能走向真正的公平與和諧。

釋昭慧昨直播回應，自己在大學教書月薪14萬元，全數回捐學校，從頭到尾都不需要他人供養。圖／取自youtube直播
釋昭慧昨直播回應，自己在大學教書月薪14萬元，全數回捐學校，從頭到尾都不需要他人供養。圖／取自youtube直播

釋昭慧 月薪 壓力

