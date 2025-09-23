快訊

兩岸緊張 民進黨籲中共正視中華民國存在事實

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
823罷免，藍營7仙過海，立委羅明才、江啟臣、馬文君、林思銘、顏寬恒、楊瓊瓔、游顥全數過關，罷免案不通過。民進黨中央黨部（圖）對於罷免結果並未舉行記者會，由於是假日櫃檯服務中心人員在下午4點就離開。記者蘇健忠／攝影
民進黨中國部今天指出，片面改變現狀、持續升高緊張的始終是中共當局，根據陸委會最新民調，台灣主流民意不僅對中共威脅有高度警覺，也支持政府強化國安的作為，呼籲中共當局必須正視中華民國存在的事實，放棄對台灣各種文攻武嚇與滲透打壓，才能與台灣政府展開良性對話。

在野質疑兩岸關係在賴總統上任後變得「兵凶戰危」，本報「兩岸關係年度大調查」發現，不滿意賴總統處理兩岸關係表現的比率由四成三上升到六成三，好評則由四成四降至二成六。

「真正造成兩岸關係緊張的，從頭到尾都是中國政府。」民進黨中國部說，中共在蔡英文政府上任後，先後中斷制度化對話，片面停止中客來台旅遊、限制中國學生來台、禁止中國藝人參加金馬影展等。2024年起，更多次揚言廢止ECFA，並取消早收清單與多項農產品關稅優惠。

中國部續指，除了經濟脅迫之外，中共軍機、軍艦幾乎天天在台灣周邊活動，製造「灰色地帶衝突」，並多次舉行大規模軍演。今年的「九三大閱兵」更是赤裸展演軍力，對區域與國際釋放威嚇。事實一再證明：真正讓兩岸氣氛惡化、威脅區域和平的，不是台灣政府，而是中共當局。

民進黨中國部也列舉陸委會最新民調，69.4%支持總統在「對等尊嚴」下推動兩岸交流；74.3%支持「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」；86.8%贊同總統呼籲中共正視中華民國存在、尊重台灣人民追求民主、自由與人權的生活方式；近七成民眾認為「中共對台滲透日益嚴重」。

此外，超過六成六支持加強管理中共人士來台交流，以及規範公務員赴中港澳需事前申請；超過七成支持政府持續推動國安法治改革，以防範中共滲透。

民進黨中國部指出，這些數字清楚表明，台灣主流民意對中共威脅有高度警覺，也對政府強化國安法治的防衛政策有高度支持。台灣人民並未因中共的施壓而退縮，反而更支持政府守護主權、強化安全，並希望在「對等尊嚴」的條件下推動交流。

民進黨中國部表示，面對中共惡意作為與國安威脅，台灣必須持續加強國家防衛能力，並提升全民警覺意識。這不僅是國際民主陣營的共識，更得到台灣多數民意的支持，也呼籲，中共當局必須正視中華民國存在的事實，放棄對台灣各種文攻武嚇與滲透打壓，才能與台灣政府展開良性對話，推動兩岸健康有序交流，共同維護台海和平。

