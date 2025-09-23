【重磅快評】美濃大峽谷綠議員甩鍋韓國瑜 反成「大義滅親」傑作

因為盜採砂石、回填廢土形成的高雄「美濃大峽谷」事件，自被揭發之日起，就驚奇不斷。最新進度是高雄市政府宣稱為了防止民眾「誤闖」，所以在四周架起了鐵欄杆，因此被網友譏笑是「準備開牧場」。不過，比起這個「新進度」，更離奇的是民進黨高雄市議員的「考古」，欲將「美濃大峽谷」的鍋，推到2018年當選高雄市長、2020年遭罷免下台的韓國瑜身上。

原來是民進黨高雄市議員鄭孟洳前天忽然在自己臉書上，說2018年底韓國瑜拿下高雄執政權，年底就任，隔年3到4月忙著出訪；但就在這段時間，高雄民眾卻用空拍機拍下驚人畫面，舉發砂石車將大量廢土「傾倒在美濃一處昔日盜採砂石留下的舊坑」，「面積高達4公頃」且「早已經積水成湖泊的大峽谷」。

鄭孟洳進一步指出，當時高雄市環保局、經發局都有處置，認定確有「非法傾倒」之嫌。接著她話鋒一轉，質疑市府沒有後續新聞發布，沒有為美濃砂石盜採和廢土傾倒弊端進行防制。接著，就是質疑時任市長的韓國瑜、副市長的李四川不作為。砲火也波及揭發此案的立委柯志恩，說當地盜採砂石已久，她卻不聞不問。

鄭孟洳的貼文，主要用意，是要把「美濃大峽谷」的鍋，甩到韓國瑜以及其他國民黨政治人物身上。不過根據鄭孟洳整理的時間線，至少證明一件事：美濃大峽谷最遲在2018年12月就已經存在，而且規模已經很大(當時媒體報導「四層樓高」)。那麼問題來了，如果2018年12月就存在，若要究責，源頭是誰？

韓國瑜是2018年12月25日就任高雄市長，所以依照鄭孟洳的「2018年底舉發」，除非不法人士有某種不為人知的魔法，能在幾天內挖出這個「大峽谷」還用廢土回填，否則很顯然，早在韓國瑜上任前，「美濃大峽谷」就已經存在，而且合理推斷，存在的時間不短。

美濃過去歸高雄縣管轄，而自1985年底起，民進黨就在高雄縣執政至2010年底與高雄市合併。合併後的高雄市長，就是現任的監察院長陳菊。陳菊提前卸任，就任總統府秘書長，市長由後來擔任民進黨秘書長的許立明代理，一直到2018年底，才由韓國瑜接任。韓國瑜就任市長僅1年半，就遭罷免下台，由陳其邁接任市長至今。也就是說，美濃大峽谷不管從起因到後續處理，都很難把鍋甩到韓國瑜身上。而且依照鄭孟洳的敘述，最早有所處置的，反而是僅僅在任1年半的韓國瑜市府。

美濃大峽谷事件爆出至今，民進黨不斷想把火燒回國民黨身上，但都沒有發揮實際作用。這次的「韓國瑜該負責」的貼文，更適得其反，揭露了至少在陳菊時代，美濃大峽谷的情況就已十分嚴重。甩鍋變成了大義滅親，就看檢調敢不敢接球，還有監察院是否也會「大義滅親」了吧。

