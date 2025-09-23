影／柯文哲涉政治獻金侵占案北院今開庭 傳被告李文娟作證

台北地院今天審理民眾黨前主席柯文哲涉政治獻金侵占案，檢方指控柯文哲利用木可公司侵占6834萬元，今天開庭傳喚被告、前木可公關公司負責人李文娟作證，並傳喚柯文哲、前柯辦主任李文宗、會計師端木正與檢察官交互詰問，今早李文娟、李文宗及端木正先後到達北院，柯文哲最後在9時20分抵達北院。 民眾黨主席黃國昌前往北院旁聽。記者季相儒／攝影 今天開庭傳喚前木可公關公司負責人李文娟（右）作證。記者季相儒／攝影 台北地院今天審理民眾黨前主席柯文哲（圖）涉政治獻金侵占案。記者季相儒／攝影 北院傳喚前柯辦主任李文宗與檢察官交互詰問。記者季相儒／攝影 民眾黨前主席柯文哲最後在9時20分抵達北院。記者季相儒／攝影

商品推薦