見完釋昭慧後指示1萬「不領」選項 親綠名嘴：卓榮泰已不適任

行政院長卓榮泰日前會見反對普發一萬元的玄奘大學宗教系教授釋昭慧後，指示財政部研議增設「不領取」選項，引發爭議。親綠名嘴溫朗東更怒嗆，卓不去和支持者解釋為何要發一萬元，反而去會見非財經專業也非本土派的釋昭慧，態度就是羞辱支持者，直言這樣院長已不適任。

溫朗東指出，卓榮泰罷免前說不發一萬塊，是因為發了民眾只會拿去買遙控飛機或是冰箱，對國家發展沒幫助，罷免後發現主流民意希望普發，卻沒有花時間好好跟幫行政院背書解釋立院提案發現金是違憲的KOL們溝通，反而見釋昭慧。

溫朗東說，釋昭慧是宗教人士，不是財政專家，也稱不上本土派，卓卻聽了她意見，說要普發一萬的網站上要有「不領取」的按鈕，不去跟反對發現金的本土派溝通，而是跟釋昭慧溝通，態度很明顯，「你們是鐵票，我不想浪費時間理你。釋昭慧不綠，有機會增加我的社會支持。」

溫朗東痛批，卓榮泰這種價值排序，就是羞辱支持者，建議普發一萬有兩個選項，「領取一萬元，感謝行政院。」、「領取一萬元，院長請下台。」

商品推薦