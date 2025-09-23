聽新聞
0:00 / 0:00
見完釋昭慧後指示1萬「不領」選項 親綠名嘴：卓榮泰已不適任
行政院長卓榮泰日前會見反對普發一萬元的玄奘大學宗教系教授釋昭慧後，指示財政部研議增設「不領取」選項，引發爭議。親綠名嘴溫朗東更怒嗆，卓不去和支持者解釋為何要發一萬元，反而去會見非財經專業也非本土派的釋昭慧，態度就是羞辱支持者，直言這樣院長已不適任。
溫朗東指出，卓榮泰罷免前說不發一萬塊，是因為發了民眾只會拿去買遙控飛機或是冰箱，對國家發展沒幫助，罷免後發現主流民意希望普發，卻沒有花時間好好跟幫行政院背書解釋立院提案發現金是違憲的KOL們溝通，反而見釋昭慧。
溫朗東說，釋昭慧是宗教人士，不是財政專家，也稱不上本土派，卓卻聽了她意見，說要普發一萬的網站上要有「不領取」的按鈕，不去跟反對發現金的本土派溝通，而是跟釋昭慧溝通，態度很明顯，「你們是鐵票，我不想浪費時間理你。釋昭慧不綠，有機會增加我的社會支持。」
溫朗東痛批，卓榮泰這種價值排序，就是羞辱支持者，建議普發一萬有兩個選項，「領取一萬元，感謝行政院。」、「領取一萬元，院長請下台。」
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言