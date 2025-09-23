快訊

美軍迷你貼片即時監控士兵 保護生命安全也維持戰力

打靶炸臉眼珠掉...初判非膛炸 成功嶺二兵命危術後送加護病房

樺加沙剛遠離！颱風「博羅依」最快明後天生成 賈新興曝預估路徑

花蓮馬太鞍溪堰塞湖恐溢流 卓榮泰緊急取消立院拜會

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰。(本報資料照片)
行政院長卓榮泰。(本報資料照片)

強颱樺加沙持續影響台灣，中央氣象署預估今天上午解除陸上警報、晚間解除海警。行政院今上午通知，院長卓榮泰今天取消拜會立法院民進黨團、國民黨團行程，並前往中央災害應變中心關心馬太鞍溪溢流狀況。

行政院指出，由於花蓮馬太鞍溪堰塞湖水位持續升高，上午可能發生溢流，影響範圍擴及花蓮縣萬榮鄉、光復鄉及鳳林鎮部分區域，為關心溢流對下游地區後續影響，今早已通知立法院民進黨黨團及國民黨黨團取消今日拜會行程，並前往中央災害應變中心關心馬太鞍溪溢流狀況。

見完釋昭慧後指示1萬「不領」選項 親綠名嘴：卓榮泰已不適任

行政院長卓榮泰日前會見反對普發一萬元的玄奘大學宗教系教授釋昭慧後，指示財政部研議增設「不領取」選項，引發爭議。親綠名嘴溫...

柯文哲案今傳「小咖」被告李文娟轉證人 辯護人詰問她1.5小時

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉政治獻金侵占案，檢方指控，柯利用木可公司侵占6834萬元，今開庭傳喚被告、前木可公關公司...

普發現金政院擬增「不領取」選項 綠委打臉卓揆擾民：多此一舉

玄奘大學台灣佛教研究中心暨宗教系主任釋昭慧主張不領普發現金1萬元。行政院長卓榮泰接見釋昭慧後，指示財政部建置普發現金登記...

花蓮馬太鞍溪堰塞湖恐溢流 卓榮泰緊急取消立院拜會

強颱樺加沙持續影響台灣，中央氣象署預估今天上午解除陸上警報、晚間解除海警。行政院今上午通知，院長卓榮泰今天取消拜會立法院...

聯合國大會期間 賴總統向國際發聲：台灣更安全世界民主防線更穩固

聯合國大會舉辦之際，賴清德總統以錄影方式，在紐約非營利組織Concordia年度峰會（2025Concordia Ann...

【專家之眼】川習通話的多重解讀與對台啟示

2025年9月19日，美國總統川普與中國國家主席習近平進行通話，這是雙方在南韓可能高層會晤前的重要暖身。此次對話雖然被視...

