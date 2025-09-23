花蓮馬太鞍溪堰塞湖恐溢流 卓榮泰緊急取消立院拜會

強颱樺加沙持續影響台灣，中央氣象署預估今天上午解除陸上警報、晚間解除海警。行政院今上午通知，院長卓榮泰今天取消拜會立法院民進黨團、國民黨團行程，並前往中央災害應變中心關心馬太鞍溪溢流狀況。

行政院指出，由於花蓮馬太鞍溪堰塞湖水位持續升高，上午可能發生溢流，影響範圍擴及花蓮縣萬榮鄉、光復鄉及鳳林鎮部分區域，為關心溢流對下游地區後續影響，今早已通知立法院民進黨黨團及國民黨黨團取消今日拜會行程，並前往中央災害應變中心關心馬太鞍溪溢流狀況。

