聯合國大會期間 賴總統向國際發聲：台灣更安全世界民主防線更穩固

聯合國大會舉辦之際，賴清德總統以錄影方式，在紐約非營利組織Concordia年度峰會（2025 Concordia Annual Summit）以「攜手共創更安全的世界—台灣在不確定時代的角色」為題發表演說。賴總統表示，當前國際局勢動盪，地緣政治持續升溫，威權勢力的集結與擴張，侵蝕著國際秩序。

賴總統指出，台灣身處印太第一島鏈前線，直接面對威權威脅，面對不確定的時代，台灣將繼續做世界和平的舵手及世界繁榮的推手，以積極策略和堅定信念，與世界攜手共進。他強調，「我們的立場很明確，就是讓台灣更強韌、更安全，世界民主的防線就能更穩固。」

Concordia例於聯合國大會總辯論期間，在聯合國總部外舉辦年度峰會，邀請世界領袖及頂尖企業參與，針對全球與區域挑戰尋求創新解決方案，持續獲得聯合國社群高度重視。今年受邀參加峰會講者尚包括多明尼加總統Luis Abinader、賽普勒斯總統Nikos Christodoulides、亞美尼亞總統Vahagn Khachaturyan、愛沙尼亞總統Alar Karis及克羅埃西亞前總統Kolinda Grabar-Kitarović等。

以下為賴總統英文錄影演說內容：

非常榮幸再度受到Concordia的邀請，在年度峰會發表演說。今年是格外具有歷史意義的一年，因為8月15日是第二次世界大戰結束80週年的日子。 二戰帶給我們最寶貴的教訓是「團結必勝、侵略必敗」，今年的聯合國大會也以「攜手共進」為主題，提醒我們：80年來，人類憑藉團結合作走出二戰陰霾，建立了以和平、發展與人權為核心的國際秩序。 然而，當前國際局勢動盪，地緣政治持續升溫，威權勢力的集結與擴張，侵蝕著國際秩序。民主社會更受到假訊息與外部干預的侵擾，讓全球和平面臨嚴峻挑戰。 這些挑戰複雜且多元，沒有任何國家能獨自應對，更加凸顯了唯有團結合作，才能化解危機，也唯有深化民主夥伴關係，才能維護長久和平，共築繁榮穩定的世界。 台灣身處印太第一島鏈前線，直接面對威權威脅，面對不確定的時代，台灣將繼續做世界和平的舵手及世界繁榮的推手，以積極策略和堅定信念，與世界攜手共進。 第一，我們推行「價值外交」，以自由民主、人權、法治等價值為基石，與志同道合的國家緊密合作，共同應對全球挑戰。台灣雖然不在聯合國體系內，但始終以行動證明，我們是國際社會可信賴的夥伴，「Taiwan Can Help」，願為全球福祉盡心盡力。 第二，我們建構經濟安全與供應鏈韌性。台灣在全球半導體供應鏈中扮演關鍵角色，我們將以半導體製造的核心優勢，結合上、中、下游的完整聚落，與國際夥伴互補合作。這不僅能讓全球產業生態系更穩健、安全，也能確保各國的產業鏈邁向永續發展。 第三，我們強化國防力量，並提升全社會防衛韌性。長期以來，台灣面對中國的軍事恫嚇與資訊戰等複合威脅，但也鍛鍊出堅實的民主防線。我們投入資源，持續提升自我防衛能力，台灣明年度的國防預算，按照北約標準，將超過GDP 3%；未來也將以2030年前達到GDP 5%為目標。 同時，我們強化網路安全、打擊假訊息，提升公民媒體素養，讓多元意見能透過民主機制凝聚共識。 我們的立場很明確，就是讓台灣更強韌、更安全，世界民主的防線就能更穩固。我們堅信，團結就是力量，合作才能創造未來。台灣會秉持這份信念，與全球民主夥伴攜手共創更安全、穩定、繁榮的世界。 最後，非常感謝Concordia的邀請，也祝福峰會成果豐碩。謝謝大家。

