柯文哲案今傳「小咖」被告李文娟轉證人 辯護人詰問她1.5小時

聯合報／ 記者王聖藜蕭雅娟／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片
台北地院審理民眾黨前主席柯文哲政治獻金侵占案，檢方指控，柯利用木可公司侵占6834萬元，今開庭傳喚被告、前木可公關公司負責人李文娟作證，並傳喚柯文哲、前柯辦主任李文宗、會計師端木正與檢察官交互詰問。

李文娟在整起弊案角色不吃重，檢方起訴時對柯文哲求刑28年6月，同案被告也多人被具體求處重刑，不過，李文娟起訴時，檢方只建議法院量處「適當之刑」；她今天要接受柯文哲辯護人詰問1小時30分，檢方也要詰問她1小時。

依檢方起訴犯罪事實，李文宗任職台北捷運公司董事長時，涉與柯文哲以政治獻金之名收受威京集團董事長沈慶京賄賂，又以木可名義侵占政治獻金，積極指示李文娟銷毀木可公司損益表。

檢方認定，柯文哲、李文宗、李文娟3人共同侵占柯文哲政治獻金及民眾黨政治獻金6234萬 6790元，其中，柯以肖像權授權金、支付木可員工薪資、投資營利事業等方式侵占1724萬1036元，柯先與木可簽訂肖像權同意書，將肖像權獨家授權木可公司，再由木可與柯文哲競選辦公室簽訂「授權委託作業管理合約書」，約定由木可將「肖像行使權」授與競選總部。

李文宗涉指示李文娟以肖像權授權金名義，由政治獻金共匯付1500萬元給木可公司，以此迂迴手段將政治獻金挪供柯文哲私用，此外，柯文哲另以支付木可員工薪水名義，由政治獻金匯款124萬1036元給木可。

李文娟作證待證事項，另包括柯文哲利用木可侵占政治獻金4510萬5754元。柯文哲、李文宗、李文娟明知募款小物目的是為謀求支持柯競選總統的政治獻金，募得款項應存入柯的政治獻金專戶，卻以木可網路商店「木可好店」募款，透由柯的臉書、IG、民眾黨官方網站宣傳第三波募款換小物，透過第三方支付平台綠界公司將所得款項匯入木可公司帳戶，侵占募款小物募得的政治獻金4133萬5588元。

檢方還控訴，柯文哲、李文宗、李文娟明知「KP SHOW」募款演唱會是柯從事政治、籌募競選資金的活動，所得應屬政治獻金，竟由木可帳戶收受演唱會盈餘77萬166元，3人另以木可收受採風公司所捐給民眾黨的300萬元，再李文娟開不實統一發票4張。

前木可公關公司負責人李文娟。圖／聯合報系資料照片
李文娟 政治獻金 柯文哲

