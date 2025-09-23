駐美官員：台灣參與聯合國 確保民主與科技必要行動
駐波士頓辦事處長廖朝宏投書「波士頓前鋒報」指出，支持台灣參與聯合國不僅是正義，更是確保民主、全球供應鏈與推動科技進步的必要行動。
駐波士頓辦事處長廖朝宏以「台灣與聯合國」為主題，投書美國新英格蘭地區報章波士頓前鋒報（Boston Herald）指出，第80屆聯合國大會已於9月初召開，台灣依舊因政治因素被排除在外，這不僅損害2300萬台灣人的民主權益，也削弱全球穩定與創新。
台灣是全球高科技領導者，生產9成全球最先進半導體，支撐智慧手機、人工智慧及軍工等高科技發展。
廖朝宏寫道，麻州與台灣產業緊密相連，位於波士頓地區的Boston Dynamics、Berkshire Grey等科技公司均仰賴台灣先進晶片，台灣不僅是全球供應鏈可信賴的夥伴，也是對抗氣候變遷、公共衛生及網路安全等國際問題的重要貢獻者。
文末強調，波士頓是美國自由精神的搖籃，麻州代表創新與全球連結，支持台灣參與聯合國不僅是正義，更是確保民主價值、全球供應鏈與推動科技進步的必要行動。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言