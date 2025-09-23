駐美官員：台灣參與聯合國 確保民主與科技必要行動

快訊

中央社／ 紐約22日專電

波士頓辦事處長廖朝宏投書「波士頓前鋒報」指出，支持台灣參與聯合國不僅是正義，更是確保民主、全球供應鏈與推動科技進步的必要行動。

駐波士頓辦事處長廖朝宏以「台灣與聯合國」為主題，投書美國新英格蘭地區報章波士頓前鋒報（Boston Herald）指出，第80屆聯合國大會已於9月初召開，台灣依舊因政治因素被排除在外，這不僅損害2300萬台灣人的民主權益，也削弱全球穩定與創新。

台灣是全球高科技領導者，生產9成全球最先進半導體，支撐智慧手機、人工智慧及軍工等高科技發展。

廖朝宏寫道，麻州與台灣產業緊密相連，位於波士頓地區的Boston Dynamics、Berkshire Grey等科技公司均仰賴台灣先進晶片，台灣不僅是全球供應鏈可信賴的夥伴，也是對抗氣候變遷、公共衛生及網路安全等國際問題的重要貢獻者。

文末強調，波士頓是美國自由精神的搖籃，麻州代表創新與全球連結，支持台灣參與聯合國不僅是正義，更是確保民主價值、全球供應鏈與推動科技進步的必要行動。

