快訊

NBA／剛簽15億續約范弗利特傳新賽季報銷 火箭後場拉警報

馬克宏正式承認巴勒斯坦國 以色列可能反擊曝光

樺加沙強降雨...馬太鞍堰塞湖將溢流！消防局警告居民勿靠近河邊

國安諮委李育杰：台美聯繫合作 因應中國駭客威脅

中央社／ 紐約22日專電

國安會諮詢委員李育杰今出席紐約Concordia峰會後受訪指出，面對中國駭客鹽颱風、伏特颱風，台灣已意識到威脅並做出非常多努力，基礎設施如台電、中油與中華電信等都要求強化資安防範，也與美方有很好的聯繫合作。

李育杰在聯合國大會期間，出席紐約非營利組織Concordia峰會論壇，向國際說明台灣晶片製造與人工智慧實力，在當前國際局勢變化中的重要性。

近期美國國安官員與資安專家不斷提出，中國駭客組織鹽颱風（Salt Typhoon）與伏特颱風（Volt Typhoon）等對美國與全球通訊網路與基礎建設的影響，引起各界關注。

李育杰在論壇後指出，鹽颱風監聽美國重要政府官員對話，美方也對各國提出警訊；3週前美國在台協會（AIT）轉發聯邦調查局（FBI）訊息，如果破獲伏特颱風有千萬美金獎賞。

他說，伏特颱風攸關關鍵基礎設施，幾天前歐洲機場因資安問題班機大亂，可以想像如果中國侵略台灣或造成混亂，關鍵基礎設施已被埋下後門；台灣已意識到這些威脅，做了非常多資安努力。

李育杰強調，對關鍵基礎設施如台電、中油、台水與中華電信，特別要求資安加強防範，也與美方有很好聯繫合作。

至於美中科技、經貿持續競爭，期間台灣扮演什麼角色？李育杰表示，這涉及信任關係，過去美台長期合作，台灣雖然代工半導體，但從基本資安層層堆疊，已贏得各國信任。

他說，AI是國家競爭力非常重要策略之一，從使用AI解決本身問題，如少子高齡化，降低碳排，可再生能源更有效率，就國家來看非常重要。

至於國安部分，李育杰指出，台灣在中國威脅下發展不對稱戰略，背後透過AI技術導入無人化科技，無人機、艇與水下無人載具都對國家生存有重要幫助。使用AI做好資安也是一個方向。

李育杰在聯大期間訪問紐約，他表示，過去中國用聯大第2758號決議錯誤詮釋打壓台灣國際發展空間，事實上從決議看來，台灣仍有很大國際空間可發揮，希望國際有正確理解，這對台灣加入聯合國或成為國際組織一員是很重要的一步。

他說，大家對2758號決議有正確理解，不再受中國單方曲解，對台灣未來發展非常重要。

颱風 資安 美國在台協會

延伸閱讀

又有颱風恐生成！成颱機率達7成 吳德榮揭路徑、對台影響

氣象署上午8時30分解除樺加沙颱風陸警 花東慎防超大豪雨

影／樺加沙颱風來襲…恆春半島首當其衝！入夜後風強雨驟

颱風樺加沙觸陸 屏東山區撤145人、停電逾千戶

相關新聞

【專家之眼】川習通話的多重解讀與對台啟示

2025年9月19日，美國總統川普與中國國家主席習近平進行通話，這是雙方在南韓可能高層會晤前的重要暖身。此次對話雖然被視...

雙城論壇再觸礁：民進黨自縛手腳，台灣承擔代價

原訂9月底登場的雙城論壇，北市府在舉辦前3天宣布延期，理由是「需更周延準備」。中央、地方、藍綠各說各話，形成「羅生門」。陸委會稱MOU早已談妥，許可證準備核發，是北市臨時撤回；北市反指中央「技術性杯葛」，刻意拖延；綠營議員則批北市玩兩面手法。這場口水戰，暴露的不是行政疏漏，而是兩岸政治互信的真空。

我被列名承認巴勒斯坦國 外交部：暫無規畫

巴勒斯坦自治政府將台灣列為「承認或有意承認巴勒斯坦國的國家」。外交部廿二日表示，巴勒斯坦逕自將台灣納入中國，標示為已承認...

財劃法修正再添爭議…營養午餐補助減編 地方槓中央

財劃法修正後，中央、地方事權分配爭議再添一樁。

月入5萬免稅…賴總統挨批「拿舊制魚目混珠」

賴清德總統日前宣布「減稅」新政策，指明年報稅時月入五萬元以下者免稅。但國民黨立委許宇甄批評，這個「德」政，完全是空洞的政...

中捷補助遭大砍96% 交長陳世凱挨轟

行政院去年一月核定台中捷運藍線，台中市府稱，原本向中央提報藍線補助經費四十二億多元，行政院卻僅核定一點六八億元，有百分之...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。