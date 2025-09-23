國安諮委李育杰：台美聯繫合作 因應中國駭客威脅

國安會諮詢委員李育杰今出席紐約Concordia峰會後受訪指出，面對中國駭客鹽颱風、伏特颱風，台灣已意識到威脅並做出非常多努力，基礎設施如台電、中油與中華電信等都要求強化資安防範，也與美方有很好的聯繫合作。

李育杰在聯合國大會期間，出席紐約非營利組織Concordia峰會論壇，向國際說明台灣晶片製造與人工智慧實力，在當前國際局勢變化中的重要性。

近期美國國安官員與資安專家不斷提出，中國駭客組織鹽颱風（Salt Typhoon）與伏特颱風（Volt Typhoon）等對美國與全球通訊網路與基礎建設的影響，引起各界關注。

李育杰在論壇後指出，鹽颱風監聽美國重要政府官員對話，美方也對各國提出警訊；3週前美國在台協會（AIT）轉發聯邦調查局（FBI）訊息，如果破獲伏特颱風有千萬美金獎賞。

他說，伏特颱風攸關關鍵基礎設施，幾天前歐洲機場因資安問題班機大亂，可以想像如果中國侵略台灣或造成混亂，關鍵基礎設施已被埋下後門；台灣已意識到這些威脅，做了非常多資安努力。

李育杰強調，對關鍵基礎設施如台電、中油、台水與中華電信，特別要求資安加強防範，也與美方有很好聯繫合作。

至於美中科技、經貿持續競爭，期間台灣扮演什麼角色？李育杰表示，這涉及信任關係，過去美台長期合作，台灣雖然代工半導體，但從基本資安層層堆疊，已贏得各國信任。

他說，AI是國家競爭力非常重要策略之一，從使用AI解決本身問題，如少子高齡化，降低碳排，可再生能源更有效率，就國家來看非常重要。

至於國安部分，李育杰指出，台灣在中國威脅下發展不對稱戰略，背後透過AI技術導入無人化科技，無人機、艇與水下無人載具都對國家生存有重要幫助。使用AI做好資安也是一個方向。

李育杰在聯大期間訪問紐約，他表示，過去中國用聯大第2758號決議錯誤詮釋打壓台灣國際發展空間，事實上從決議看來，台灣仍有很大國際空間可發揮，希望國際有正確理解，這對台灣加入聯合國或成為國際組織一員是很重要的一步。

他說，大家對2758號決議有正確理解，不再受中國單方曲解，對台灣未來發展非常重要。

