台灣ICAO行動團爭取支持 加拿大國會辦國際記者會

台灣爭取參與國際民航組織（ICAO）行動團，今天在加拿大跨黨派聯邦眾議員支持下，於第42屆ICAO大會23日揭幕前夕，在渥太華國會山莊舉行國際記者會，敦促ICAO儘速邀請台灣參與大會及技術性會議，落實「安全天空」願景。

這是台灣首次得以在加拿大國會「國家新聞發布廳」（National Press Theatre）舉行國際記者會。

自由黨聯邦眾議員、加台國會議員友好協會會長史葛洛（Judy Sgro）及保守黨聯邦眾議員、民主改革影子部長古柏（Michael Cooper）共同主持記者會，同聲敦促正視台灣管轄的台北飛航情報區（Taipei FIR）乃全球航管安全不可分割的一環，台灣被排除在ICAO外，危及區域穩定和全球航空安全。

史葛洛表示，將台灣納入ICAO至關重要，「不管我們談的是天空安全、道路安全、抑或台灣海峽安全，它都不是政治議題，而是安全議題」。航空安全不分國界，尤其是像台灣海峽這樣的關鍵地區，不應遭受孤立或被當作地緣政治競爭籌碼。將台灣納入ICAO，不是政治姿態，而是安全、文明和民航未來的必要條件。

古柏則表示，台灣再次被拒ICAO門外，是因北京獨裁政權霸凌，這種霸凌必須停止。ICAO拒邀台灣與會，極為魯莽，不僅製造危險空隙，破壞全球航空安全，更是對ICAO承諾建立彈性與包容兼具的航空安全體系的嘲諷。

古柏並指出，加拿大政府政策一直明確支持台灣有意義參與國際多邊會議，其中包括ICAO在內。今年加國政府對台灣參與ICAO第42屆大會保持沉默，加拿大身為ICAO東道國，理當不斷持續重申政策立場，向ICAO發出響亮清晰訊息：邀請台灣與會，才能維護全球航空安全。

駐加代表曾厚仁指出，中國近年以咄咄逼人舉措，破壞區域穩定，無視ICAO規範，片面宣布改變M503航路，擅自啟用W121、W122及W123航路；2022年8月以來，中國另在台海周圍舉行至少4次大規模軍演，歷次軍演均未依ICAO規範於至少7日前發布消息，對相關區域航班及旅客造成不可忽視的風險。

曾厚仁指出，中國最近3次軍演，提前通知時間從2小時到僅2分鐘不等，甚至根本未通知，對所有飛越該地區的航空公司和乘客來說，都不可接受。台北飛航情報區是國際公認的獨特區域，由台灣民航局全權管轄；中國大陸刻意無視此事實，破壞台灣權威，試圖誤導世界接受其政治主張。

ICAO行動團團長、交通部民用航空局副局長林俊良說明，ICAO持續拒絕台灣與會，民航局因此無法取得安全入口網站等重要規範及飛安資訊，被迫依賴內部訊息，資訊不完整且延遲，除了未能預先因應新科技造成的飛航安全風險，也無法及時與各國飛航機關協調聯繫。

林俊良呼籲ICAO正視台灣參與訴求，並提及台灣上次獲邀參與ICAO大會，是在2013年的第38屆大會，當時台灣受到許多國家熱烈歡迎，各國均同意台灣參與ICAO，代表「無縫天空」的完美結合。

台灣ICAO行動團國際記者會獲加拿大「有線公共事務頻道」（CPAC）全程直播，該頻道並在會前安排專訪林俊良，邀請台灣說明台北飛航情報區對加拿大旅客與全球飛安的重要性。

第42屆ICAO大會23日至10月3日在蒙特婁總部召開。台灣ICAO行動團已轉赴蒙特婁，期間將會晤各國代表團說明台灣參與ICAO的必要性，爭取更多國際支持。

