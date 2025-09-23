快訊

【專家之眼】川習通話的多重解讀與對台啟示

聯合報／ 湯紹成／亞太綜合研究院院長
美國總統川普（右）與大陸國家主席習近平於台灣時間19日晚間通話。（新華社、法新社）
美國總統川普（右）與大陸國家主席習近平於台灣時間19日晚間通話。（新華社、法新社）

2025年9月19日，美國總統川普與中國國家主席習近平進行通話，這是雙方在南韓可能高層會晤前的重要暖身。此次對話雖然被視為「重啟高層溝通」的正面訊號，但從各方反應來看，內容更多是象徵性意義，具體成果仍待觀察。

首先，美方基調偏向樂觀。川普對外宣稱會談「具建設性」，並強調習近平已原則上批准 TikTok 的交易框架，且雙方未來將安排再次會晤或高層談判。這類措辭多帶有「進展性」的語感，但在實質承諾上卻顯得模糊，顯示美方更重視傳達一種突破僵局的氛圍，而非立即公布具體協議。

其次，中方態度明顯更謹慎。官方與學者多將通話定調為「為下一階段關係鋪路」，強調要依既有程序處理，而未正面回應出口管制、關稅等核心議題是否已有突破。外界解讀這種模糊處理是北京「以拖待變」的策略，藉由時間換取談判籌碼，避免在敏感時刻過早讓步。

再者，此次通話的公開紀要刻意淡化安全議題，特別是台灣問題。雙方重點集中在TikTok、貿易及毒品（如芬太尼）合作，對台灣則完全避談。這既能降低外部緊張，但也讓部分觀察者憂心，台灣是否可能在經貿談判過程中被邊緣化甚至淪為交換籌碼。

在有關美方暫停或檢視對台軍售與軍援的傳聞，進一步加劇地區不安。雖然官方尚未完全確認，但媒體指出部分軍援交付進度被放緩，外界懷疑這可能是川普政府在談判桌上增加對中壓力的工具。若屬實，不僅會動搖台灣的防務信心，也會影響美國在盟友中的信譽。

綜合來看，此次川習通話象徵性大於實質，最重要的成果是「重啟溝通機制」，而非政策上的立即突破。要看到實質進展，例如關稅調整、法律文本或軍售交付，仍需後續多輪談判與國會、企業的配合。

對台灣而言，此次通話的啟示在於必須提高警覺，並積極強化與美方及其他盟友的外交協調，以防止在大國交易中被邊緣化。短期而言，台灣需要加強外交訊號傳遞，確保自身議題仍在美國與區域安全討論的核心位置。

中期策略上，台灣應加速落實關鍵軍售與供應鏈韌性，避免因地緣政治交易而在實際執行面遭受延宕。無論是武器交付、能源安全，或是科技供應鏈的戰略布局，台灣都需要提前做好規劃，減少外部變數的衝擊。

總結而言，川習通話提供了中美「降溫」的信號，但尚未帶來實質突破。最可能的情境是雙方保持談判溝通，逐步在非核心議題上釋放善意，以穩定雙邊關係。然而，最壞情境則是美方在軍售、經貿議題上作出策略性延宕，換取中國在其他領域的合作，讓台灣安全承受額外風險。

中美互動雖然能短期降溫，但其背後仍充滿不確定性。台灣的最佳回應之道，應以緩和兩岸的策略為優先，確保在大國博弈之間不至於處於被動，並持續維護自身安全與國際能見度。

