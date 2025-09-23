【專家之眼】「合法要飯神曲」憑什麼入圍金音獎？

文化部最近公布第16屆金音獎入圍名單，其中最佳嘻哈歌曲獎，赫然出現了被網友戲稱為「合法要飯神曲」的〈Rule男Freestyle〉，引起熱議。

之所以叫「合法要飯神曲」，是因為創作者楊舒雅在文化補助預算被刪時，曾說過「我本來就是要來要飯的嘛！合法的飯你不要嗎？」後來又在凱道集會上，高唱這首新作，一句比一句驚世駭俗，諸如「幹破你那玻璃睪丸」、「拿菸燙生殖器官」等等，讓現場四萬群眾體驗了什麼叫做「只要你不尷尬，尷尬的就是別人。」很多人直呼沒水準，難怪只能要飯，更有網友反諷楊是「救命恩人」，激得他垂死病中驚坐起，奮力砸毀收音機：「他X的唱的是什麼東西！」

儘管歌詞離經叛道，引發眾怒，還是有人表示感動和支持，認為創作者勇於挑戰父權。據了解，原來嘻哈音樂界長期被男性主導，彌漫著辱女風，動輒出現性暴力字眼。嘻哈音樂從美國傳到台灣，國語嘻哈也就充斥著「操你馬子再操你全家」之類不堪入耳目的髒話。換句話說，「Rule男」就是「辱男」，從女性的立場予以反擊。所以寫下「千篇一律男菜色，倒盡我的胃口，講話非要操你幾個馬子通通給我退貨」、「什麼時候你的嘴巴才能學會乾淨點」等等，就不難理解了。

然而，一邊叫人嘴巴放乾淨，一邊卻用更髒的話修理人家，不過是以暴制暴，製造兩性的對立與仇恨。何況，既批判男性沙文主義，又唱道「擅長這種陽剛道理，還不是跟你們男人學的」，可見作者仍陷在父權體制的思維模式裡，是否能像歌詞所期許的「衝破黑暗見到外頭豔陽」，令人懷疑。

無論如何，藝人要怎麼創作，是他的自由，聽眾要討厭或喜歡，也是他們的自由。然而，一旦涉及公資源，納稅人仍有權過問，國內並不乏優質與正向的嘻哈音樂，政府為什麼還要鼓勵傷風敗俗的歌？難道希望音樂人多寫「能幹你三天不能走路」之類的曲子嗎？

風氣自由如美國，尺度開放到令人咋舌的流行歌曲比比皆是，卻從未聽說他們的政府用公款補助流行音樂。也有美國學者反對補助那些挑戰道德底線或破壞美感的藝術，因為政府應該守護國家的核心價值，若拿公資源支持毀三觀的作品，等於搬石頭砸自己的腳。

撰文至此，赫然讀到方文山的〈青花瓷〉：「天青色等煙雨，而我在等妳 ，炊煙裊裊昇起，隔江千萬里」，忽然有種呼吸到新鮮空氣的愉悅感，無怪乎被學校老師列入教材。若沒有充分的想像力和紮實的文學底子，不可能寫出如此雋永又充滿矇矓美的詩句。可是要寫出「女人也能幹男人」，只要具備不怕被人唾罵的勇氣就夠了。

